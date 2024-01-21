Росіяни обстріляли село у Куп'янському районі [ Редагувати ]
Куп'янський район Харківської області був обстріляний російськими військами, що призвело до загибелі одного чоловіка. Про це повідомила Харківська ОВА.
Згідно з офіційною інформацією, місцевий мешканець, 1950-го року народження, помер від отриманих поранень.
Напередодні ввечері російські окупанти завдали артилерійського удару по селу Піщане Куп'янського району, - йдеться в повідомленні.
Куп'янськ та прилеглий район Харківської області розташовані на лінії фронту, і ситуація в останні тижні стала напруженою на Лимано-Куп'янському напрямі. Навіть після того, як Куп'янськ було визволено від окупації у вересні 2022 року, місто продовжує зазнавати обстрілів.
Нагадаємо, російські війська продовжують наступ на Донбасі. На південному заході від Бахмута вони просунулися в невеликій лісосмузі біля Кліщіївки.
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