Куп'янський район Харківської області був обстріляний російськими військами, що призвело до загибелі одного чоловіка. Про це повідомила Харківська ОВА.

Згідно з офіційною інформацією, місцевий мешканець, 1950-го року народження, помер від отриманих поранень.

Напередодні ввечері російські окупанти завдали артилерійського удару по селу Піщане Куп'янського району, - йдеться в повідомленні.

Куп'янськ та прилеглий район Харківської області розташовані на лінії фронту, і ситуація в останні тижні стала напруженою на Лимано-Куп'янському напрямі. Навіть після того, як Куп'янськ було визволено від окупації у вересні 2022 року, місто продовжує зазнавати обстрілів.

Нагадаємо, російські війська продовжують наступ на Донбасі. На південному заході від Бахмута вони просунулися в невеликій лісосмузі біля Кліщіївки.