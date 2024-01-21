"Початкові плани передбачали дещо інше": Буданов про звільнення Криму [ Редагувати ]
Голова Головного управління розвідки України Кирило Буданов стверджує, що його прогнози щодо деокупації Криму були правильними.
Про це повідомляє Financial Times.
У 2022 році, після звільнення частини Харківської та Херсонської областей, Буданов заявив, що Збройні сили України підійдуть до кордонів Криму. На той час ЗСУ не змогли прорвати добре укріплену оборону росії, і лінія фронту залишилася приблизно такою ж, як і до початку війни.
Хоча початкові плани передбачали дещо інше, ми виконали свою обіцянку. Цього літа наші підрозділи неодноразово входили до Криму, - сказав він.
Однак Буданов заявив, що його обіцянки не були помилкою. Хоча повернути Крим поки що не вдалося, українські спецпризначенці здійснили рейди на бази окупантів у Криму влітку 2023 року.
Нагадаємо, глава Головного управління розвідки України Кирило Буданов озвучив стриманий прогноз про успіхи ВР на 2024 рік, озвучивши тезу про те, що "наш успіх буде більшим, ніж їх".
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