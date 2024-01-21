Народна артистка України Світлана Білоножко поділилася деталями про останні дні свого чоловіка, Віталія Білоножка, який помер 9 січня у віці 70 років.

Про це жінка розповіла в інтервʼю Rostyslove Production.

Причина смерті Віталія Білоножка

За її словами, причиною смерті чоловіка був цукровий діабет, з яким він боровся протягом тривалого періоду лікування. Крім того, Віталій мав шкідливу звичку – паління, якою він захопився ще в 17 років.

Він себе не дуже добре почував, тому що цукровий діабет давав про себе знати. Ми лікувалися, ходили на крапельниці. Все було наче добре. Напередодні йому стало не дуже добре, я викликала швидку, на що Віталій, який не любить лікуватися в лікарні, говорив: Світлана, все буде добре. Лікарі сказали, що потрібна термінова госпіталізація. Діабет – це дуже підступна хвороба, – розповіла вона.

Артистка заявила, що його госпіталізували, і спочатку все виглядало обнадійливо. Однак 9 січня вранці раптово відбулася трагедія, і Віталія не стало. Лікарі сповістили їхнього сина про це по телефону. За словами Світлани, здоров'ю її чоловіка значною мірою завдала повномасштабна війна в Україні.

Він так переживав за кожного воїна, тим паче, що наші рідні теж на фронті. Я розумію, чому серце зупинилося. Дуже і дуже воно було натруджене муками, переживаннями. Він справжній українець, – наголосила артистка.

Вона також зазначила, що Віталій протягом п'яти років не виступав на концертах, оскільки не хотів, щоб його бачили в такому втомленому стані.

Нагадаємо, у вівторок, 9 січня, пішов з життя народний артист України, музикант та співак Віталій Білоножко, засновник і організатор Міжнародного фестивалю родинної творчості "Мелодія двох сердець".