У неділю, 21 січня, у центрі Запоріжжя сталося жахливе вбивство: чоловік двома пострілами вбив випадкову перехожу. Він дочекався поліцію на лавці, а потім застрелився. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Жорстоке вбивство в центрі Запоріжжя. Ранок вихідного дня. Сквер. Вбито жінку - двома пострілами. Вбивця просто сидів на лавочці, побачивши правоохоронців - пустив у себе останню в житті кулю. Більше його палець не натисне на гачок. Жінку врятувати не вдалося...

Трагедія сталася у сквері Прикордонників Олександрівського району, повідомила Національна поліція. Про подію до чергової частини відділу поліції №2 повідомила жінка, яка стала тому свідком.

За словами заявниці, невідомий чоловік двічі вистрілив у перехожу жінку і залишився неподалік. Коли на місце прибув наряд поліції, правопорушник сидів на лавці в сквері. Побачивши правоохоронців, він покінчив життя самогубством, вистріливши в себе.

Медики намагалися реанімувати постраждалу, однак вона померла в кареті швидкої. Детальні обставини події та особи загиблих встановлюються.