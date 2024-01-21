У центрі Запоріжжя чоловік застрелив жінку і скоїв самогубство [ Редагувати ]
У неділю, 21 січня, у центрі Запоріжжя сталося жахливе вбивство: чоловік двома пострілами вбив випадкову перехожу. Він дочекався поліцію на лавці, а потім застрелився. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.
Жорстоке вбивство в центрі Запоріжжя. Ранок вихідного дня. Сквер.
Вбито жінку - двома пострілами. Вбивця просто сидів на лавочці, побачивши правоохоронців - пустив у себе останню в житті кулю. Більше його палець не натисне на гачок. Жінку врятувати не вдалося...
Трагедія сталася у сквері Прикордонників Олександрівського району, повідомила Національна поліція. Про подію до чергової частини відділу поліції №2 повідомила жінка, яка стала тому свідком.
За словами заявниці, невідомий чоловік двічі вистрілив у перехожу жінку і залишився неподалік. Коли на місце прибув наряд поліції, правопорушник сидів на лавці в сквері. Побачивши правоохоронців, він покінчив життя самогубством, вистріливши в себе.
Медики намагалися реанімувати постраждалу, однак вона померла в кареті швидкої. Детальні обставини події та особи загиблих встановлюються.
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