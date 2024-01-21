Російські війська вже два дні не завдають авіаударів на Таврійському напрямку - від Авдіївки до річки Дніпро. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

Станом на 6:00 сьогоднішнього ранку ворог протягом двох діб не завдавав в нашій операційній зоні авіаударів. Втім, вчора дещо збільшив активність артилерії - зафіксовано 703 артобстріли.

Минулої доби було менше боєзіткнень, всього 30, та застосувань FPV-дронів. Але ворог перегруповується і ми готуємось до збільшення його активності. Основні зусилля окупанти вчора сконцентрували біля Авдіївки, Невельського та Первомайського.

На Авдіївському напрямку відбито 23 атак противника. Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка - відбито 6 атак.

Одну невдалу спробу йти вперед ворог здійснив західніше Вербового. Зокрема, на запорізькому напрямку знищено ще одну російську БМД-4.

В операційній зоні ОСУВ Таврія загальні втрати загарбників склали 296 осіб та 27 одиниць військової техніки. Зокрема, 3 танки, 1 ББМ, 1 артсистема та 6 автомобілів. Перестав існувати 1 склад боєприпасів противника.

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