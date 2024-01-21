Тим часом ситуація на фронті залишається напруженою. Ворог не полишає спроб захопити раніше втрачені позиції. Лише за добу відбулося 80 бойових зіткнень. Під щільним вогнем противника Донеччина. На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 8 атак поблизу Богданівки, Кліщіївки та Андріївки.

На півдні області ворог також намагається прорвати оборону наших захисників. Активізувалися росіяни на кордоні Донецької й Запорізької областей, де ще влітку наші воїни звільнили понад десяток населених пунктів. Про обстановку там - розкаже мій колега воєнкор Станіслав Кухарчук.

Ворог активізувався на кордоні Донецької та Запорізької областей: яка ситуація там

Ранок. Південь Донеччини. Поки на вулиці сіріє, хлопці намагаються якнайшвидше провести зміни на позиціях. Цей напрямок доволі напружений, тому і побажання один одному відповідні.

- Тихого дня вам... - Навзаєм.

Влітку та на початку осені з цих посадок наші морпіхи з важкими боями вибивали росіян і гнали їх у бік Запорізької області. Скрізь безліч підбитої ворожої техніки та посічені уламками дерева. У вересні фронт зупинився, і тепер тут іде виснажлива і брудна окопна війна.

Станіслав Кухарчук - кореспондент:

Зараз на Донбасі все розтануло, все перетворилось на от таку квашню по якій іти майже не реально, а за прогнозами синоптиків, буквально через день все знову замерзне, якось так.

І в цій багнюці не лише ходити, а й активно воювати хлопцям доводиться щодня. Та ще й під постійними атаками російських дронів. Їх тут - безліч.

Сергієві - 46, і грати з ворожими дронами у схованки йому вже трохи важкувато. Хоча про свій вибір - захищати країну - чоловік анітрохи не шкодує. Ще влітку минулого року він свідомо мобілізувався у бойовий батальйон 118 бригади ТрО. І він чітко знає, заради кого зараз на фронті.

Сергій - військовослужбовець 157 батальйону 118 бригади ТрО:

Воювати, ви знаєте, не правильно, але за своє… У мене хлопець - 14 років, я не хочу, щоб він от так був, щоб він вчився, щоб він… Але тільки не от таке… Так, краще, щоб я тут був, чим наші діти.

Зі спостережних постів 157 батальйону ворог у прямій видимості. Ще місяць тому на цих позиціях було відносно спокійно, але росіяни активізувались по всій лінії фронту, і ця ділянка не виняток. Рельєф тутешньої місцевості дозволяє ворогу підходити непоміченими майже впритул до окопів.

Дмитро - військовослужбовець 157 батальйону 118 бригади ТрО:

В таку погоду можуть підлізти метрів на сто, коли з горба виходять, тоді їх видно. Вони по всьому напрямку, по всій лінії мацають слабкі місця, щоб десь вклинитись в наші редути. Прорвати.

Після нічного чергування оператор БпЛА 58 бригади з позивним "Косий" просушує у бліндажі свої дрони. Через вологу погоду квадрокоптери довго працювати не можуть. Для тероборонівців безпілотники - і розвідка, і підтримка з неба, яка вкрай необхідна. Адже ця ділянка фронту дуже не проста - у росіян тут потужний укріпрайон.

Позивний "Косий" - військовослужбовець 58 ОМБр імені гетьмана Івана Виговського:

У них там навіть між хатами є підкоп, розумієш, через вулицю. Вони вже тут не скупчуються, а вже так, трохи далі відходять… Візьми будь-яку посадку навколо Новодонецьке… Там такі шанхаї нариті.

Так квадрокоптер "Косого" корегує нашу артилерію, по полю навпроти позицій тероборонівців. Напередодні вночі росіяни тут проводили чергову розвідку боєм і розтягнули детонуючі канати для пробивання проходів у мінних полях. Танк, який очолював колонну, хлопці підбили, канати ж намагаються знищити артилерією.

Богдан - військовослужбовець 157 батальйону 118 бригади ТрО:

Три машини зайшло, дві бехи, один танк - танк пробивав дорогу, бехи йшли за ним, і по ходу в цей момент розтягли... Вночі ми цього не бачили, сьогодні побачили, зараз зранку вже їх видно… Думаю, що вони використають їх для наступу, але ми ждемо, чекаємо.

І легкої прогулянки хлопці ворогу не обіцяють.