Окупанти обстріляли Курахове з "Градів": є загиблий і поранений (фото) [ Редагувати ]
Вдень 21 січня росіяни обстріляли місто Курахове з "Градів" - поцілили у житлову забудову. На місці влучання загинув 31-річний чоловік. Про це повідомив голова Донецької ОДА Вадим Філашкін.
Ударом пошкоджено дитсадок і декілька приватних будинків, зайнялася пожежа, яку рятувальники вже загасили. Точні наслідки атаки встановлюємо.
Закликаю всіх, хто досі залишається на Донеччині: евакуюйтесь! Збережіть життя собі та своїм близьким!
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