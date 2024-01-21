Понад мільйон артилерійських снарядів до кінця року. Євросоюз спроможний виготовити один мільйон триста тисяч боєприпасів, щоб забезпечити потреби України та поповнити власні запаси. Про це заявив єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон.

Наростити темпи виробництва оборонної індустрії закликають і лідери європейських держав. Зокрема, Франції. Про що просить президент Макрон виробників зброї, і з чим він приїде в Україну в лютому? Тетяна Логунова розкаже.

Більше, швидше, краще. Президент Франції закликає оборонні концерни країни наростити потужності, а саме: пришвидшити виробництво зброї, збільшити його обсяги й активніше застосовувати інновації. Таку заяву Еммануель Макрон зробив під час візиту на військову-морську базу "Шербур", що в Нормандії.

Еммануель Макрон, президент Франції:

Ми роками жили у відносному комфорті. Це дозволяло нам підтримувати високий рівень якості озброєнь, водночас виробляти небагато, з невеликими інноваціями. Теперішній світ більше цього не дозволяє.

Подібні заяви французький лідер робить не вперше. Через кілька місяців після початку повномасштабної війни росії проти України, Макрон оголосив, що Франція вступає у період воєнної економіки. Тобто, збільшує виробництво зброї й бюджетні видатки на оборону та армію. За цей час оборонним концернам вдалося вдвічі наростити темпи виробництва самохідних артилерійських установок "Цезар", зенітно-ракетних комплексів "Містраль" та радарів "Телес".

Еммануель Макрон, президент Франції:

Ми повинні завершити трансформацію, яку розпочали. Я прошу кожного керівника повністю зосередитися на питаннях виробництва та постачання. Ми більше ніколи не повинні задовольнятися термінами виробництва, які розтягуються на кілька років.

Самохідні артилерійські установки "Цезар" Франція виробляє передусім для України. Протягом року Париж обіцяє передати Збройним силам 78 гаубиць такого типу. Обіцяні також чотири десятки далекобійних крилатих ракет SCALP і високоточні авіабомби "повітря-земля", адаптовані до літаків радянських моделей. По півсотні - щомісяця.

Не виключено, що незабаром буде оголошено і про додаткову партію військової допомоги від Франції. Це може статися під час візиту Еммануеля Макрона в Україну. Днями французький президент повідомив про свої плани відвідати Київ у лютому. Щоб відшліфувати та підписати двосторонню угоду про "гарантії безпеки".