У Національному музеї літератури України відбулася презентація антології "Війна епохи постмодерну. Випробування вогнем". До заходу долучився командувач Обʼєднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв, українські військові, письменники, журналісти і представники громадськості.



За словами упорядника Михайла Сидоржевського, до збірки увійшли тексти відомих українських письменників у різних жанрах, серед яких проза, публіцистика та есеї, на тему російсько-української війни.

Генерал-лейтенант Сергій Наєв наголосив:

Багато авторів написали правдиві слова про початок і хід спротиву підступному агресору, про героїчні подвиги українських захисників та захисниць. Це їхнє бачення звитяжної боротьби військовослужбовців та цивільних громадян за незалежність та свободу України, їхнє осмислення великого випробування для нашого народу, зумовленого вторгненням росії на нашу землю.

Зі свого боку, командувач подякував усім, хто взяв участь у створенні антології, побажавши літераторам подальших успіхів, творчої наснаги та якнайшвидшої Перемоги.





Долучився до написання книги й помічник командувача зі стратегічних комунікацій полковник Євгеній Силкін. Він пригадав, як зустрів широкомасштабну війну поряд з генерал-лейтенантом Сергієм Наєвим і це стало поштовхом до написання розділу під назвою "Ми змінили хід війни". Він підкреслив, що книги, видані під час війни, залишаться нашим нащадкам як документ епохи.



Крім цього, він підкреслив важливість антології та зазначив, що Збройні Сили стоять на захисті України і роблять усе можливе, аби ворог не досягнув успіху на жодному з напрямків.



Варто зазначити, що книга "Війна епохи постмодерну. Випробування вогнем", що вийшла у видавництві "Саміт-Книга" буде у вільному доступі, зокрема, й у шкільних бібліотеках.