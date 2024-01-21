У Сухумі спалахнула будівля Центральної виставкової зали, в якій розташована Абхазька національна картинна галерея. Згоріли тисячі картин. Про це повідомило МНС невизнаної республіки Абхазія.

Будівля спалахнула близько 4-ї ранку. До 7-ї ранку пожежу локалізували. Полум'я гасили 11 пожежних розрахунків. Співробітникам вдалося запобігти поширенню вогню на сусідні будівлі, у тому числі Російський та Абхазький театри.

"Можна сказати, все згоріло. На другому поверсі будівлі розташовувалися фонди Національної картинної галереї, понад чотири тисячі екземплярів. Серед них - до 300 робіт Александра Чачба-Шервашидзе. Це непоправна втрата для національної культури Абхазії", - сказала тимчасово виконуюча обов'язки міністра культури Дінара Смир.

Згодом Смир уточнила, що майже 150 картин вдалося врятувати. "Розбір завалів після пожежі ще триває, ми знаходимо фрагменти картин", - додала вона.

Директор галереї Сурам Саканія з посиланням на слова очевидців уточнив, що пожежа почалася з даху:

Оскільки стеля та конструкція дерев'яні, полум'я швидко поширилося, і люди, які приїхали до п'ятої години сюди, не те, що гасити, а й близько підійти не могли. Як видно, наше помешкання сильно згоріло. Стеля обвалилася, дах обрушився.

МВС Абхазії повідомило, що розглядає підпал як одну з можливих причин виникнення пожежі. "За фактом пожежі у Центральній виставковій залі Спілки художників Абхазії призначено пожежно-технічну експертизу.

За попередніми даними, спалах стався приблизно о 03:30. Розглядаються усі можливі версії виникнення пожежі, аж до підпалу", – пише відомство.

Картинну галерею в Сухумі відкрили в 1963 році. Пізніше її перенесли до будівлі Спілки художників Абхазії по вулиці Лакоба 31 і відкрили в дату перепоховання абхазького художника Александра Чачба-Шервашидзе - 17 травня 1985 року.

У 1999 році для галереї виділили іншу будівлю, за адресою вул. Пушкіна, будинок 8. Однак будівлю не впорядкували.