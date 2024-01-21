На Сумщині ЗСУ відпрацювали алгоритми протидії ДРГ [ Редагувати ]
Ворожі ДРГ активізувалися на кордоні з Сумщиною. Останнім часом там фіксують найбільшу активність ворога. Тому наші військові постійно відпрацьовують алгоритми протидії диверсантам. На одному з таких вишколів - побувала наша знімальна група.
Засніженим полем, серед кущів та дерев швидко просувається вперед група противника. Завдання бійців Нацгвардії - зупинити її. Щойно відстріляв у ворога свій боєкомплект кулеметник Олександр.
Це була група на позиціях, яку потрібно було вибити з їх позицій, і нам закріпитись на їхніх позиціях.
На Сумщині проходять навчання контрдиверсійного резерву. Саме ці бійці допомагатимуть охоронцям кордону, якщо російські ДРГ наважаться його перетнути.
Сергій, інструктор Національної гвардії України:
На території Сумської та Чернігівської областей дуже багато заходить диверсійно-розвідувальних груп, і з ними приходиться вести боротьбу контрдиверсійну саме. Як ви бачили, використали декілька прийомів. Одні у нас наступали попереду, інші - робили обхід. Коли вони обійшли, відпрацювали по противнику, зайшла основна група, і так само спрацювала.
Такі тренування проводять регулярно.
Єдина відмінність навчань - справжні диверсанти зазвичай добре маскуються.
Максим, військовослужбовець Національної гвардії України:
Дії противника непередбачувані, але ми намагаємося кожен час тренувати, відпрацьовувати, щоб бути готовими до дій противника. Різні сценарії у нас відпрацьовуються, різні сили, засоби, елементи, техніки, навички особового складу підвищуємо кожен день.
Серед побратимів нацгвардійців Денис має найбільший військовий досвід. Він воював у Бахмуті та Білогорівці, звільняв Кліщіївку.
Денис, позивний "Бен", військовослужбовець Національної гвардії України:
Зараз мій підрозділ, скажімо так, половина хлопців не бойових, і я зараз намагаюсь, те, що я пройшов, я намагаюсь їм передати цей свій досвід - так само як штурм окопів і в обороні, і в окопі.
Під час навчального бою одного бійця умовно поранило. Вправно організувати евакуацію - цей елемент підготовки один з найважливіших.
Іван, військовослужбовець Національної гвардії України:
Я думаю, що ми ради дамо, врятуємо, встигнемо, все зробимо так, як треба. Ми цінуємо життя кожного військовослужбовця, і кожного потрібно врятувати. Кожен боєць потрібен. Нам ще багато прийдеться зробити для того, щоб перемогти.
Командир підрозділу вправністю своїх бійців задоволений.
Антон, військовослужбовець Національної гвардії України:
Відпрацювали вони перш за все, краще ніж завжди, то що для них була мотивація - камери, надо ж показати, щоб батьки теж побачили, що вони готові виконувати свої задачі.
Поки нацгвардійці тренуються зупиняти ДРГ, сумські тероборонівці отримують нагороди за збитих порушників повітряного кордону. Напередодні над Сумщиною було знищено 6 "Шахедів".
Служу українському народу!
На особистому рахунку Дмитра - вже 4 знищених безпілотники.
Дмитро, позивний "Діас", військовослужбовець:
Збиває не одна людина, збиває команда. Я командую декількома групами, я їх виставляю на важливих напрямках, і у висновку є результат.
Чоловік мріє про потужнішу зброю, аби ще краще захищати рідне небо.
Збивати ми хочемо не тільки "Шахед", а всі оті бляшанки, які летять в нашу сторону. За мною місто, за мною 300 тисяч населення, а ще далі - за мною Україна!
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