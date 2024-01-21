До війни проблем із газом і опаленням не було.

Пережити холоди у напівзруйнованих росіянами домівках. Це задача із зірочкою для жителів деокупованих сіл. І добре, якщо в хатах є груби, бо газу - у багатьох населених пунктах немає досі, адже зруйновані газогони.

Наша Марина Михайловська побувала в одному із сіл на Миколаївщині, і побачила, як там виживають місцеві жителі.

Плиту плиткою обложили, арки з підсвітками були, повністю шпалери нові.

Про своє життя до війни Валентина Завадська згадує з болем. У ремонти вклала чимало сил та грошей. Нині її будинок зруйнований. Сама ледь врятувалася після одного з прильотів.

Валентина Завадська - жителька села Киселівка:

Тут у нас балка - 1.5 км вниз. Вони виїхали в Максимівку - 3 км від нас. Вони з усіх сторін. Сюди долітало і з Васильківки. Тільки Чорнобаївку наші погасили - вони нас сюди обстрілювали, отримували ми з усіх боків.

Після повернення з евакуації - жінка трохи відбудувала літню кухню завдяки допомозі небайдужих людей. Тут тепер і готує, і живе, і працює.

Валентина Завадська - жителька села Киселівка:

8-9 клас в мене. Працюємо. Провела інтернет. Але уже не провідний.

Приміщення хоча й невелике, але взимку його теж треба обігрівати. До війни проблем із газом і опаленням не було. Нині для розбитого майже вщент села - це недосяжна мрія. Рятують печі та грубки. Сьогодні добродійники привезли жінці дров.

Валентина Завадська - жителька села Киселівка:

Топить нема чим. Купувати фінанси не дозволяють. А дрова - хороші. Розколюються добре. Вони навіть порубані. Ось так можна деякі ложити.

Порубані поліна доставили й вивантажили безплатно, прямо під хати.

Світлана Гаврилюк - працівниця Киселівського старостату:

Понад 80 родин отримали дрова у зв'язку з тим, що на східній стороні села у нас не підключено газопостачання. Під час бойових дій його було пошкоджено.

Допомогу зараз отримують найбільш зруйновані села Первомайської та Шевченківської громад.

Тарас Павлюс, директор благодійного фонду, священник:

Благодійний фонд "Карітас-Миколаїв" по проєкту реагування на надзвичайну ситуацію отримав можливість надати допомогу 300 домогосподарствам паливо твердої породи - дрова.

Дрова видають найбільш вразливим жителям: самотнім, людям літнього віку та з інвалідністю. Адже саме через страх перед зимовими холодами селяни здебільшого і не наважуються повертатися додому.