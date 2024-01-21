Пережити холод у зруйнованому житлі: як вдається жителям Миколаївщини [ Редагувати ]
Пережити холоди у напівзруйнованих росіянами домівках. Це задача із зірочкою для жителів деокупованих сіл. І добре, якщо в хатах є груби, бо газу - у багатьох населених пунктах немає досі, адже зруйновані газогони.
Наша Марина Михайловська побувала в одному із сіл на Миколаївщині, і побачила, як там виживають місцеві жителі.
Плиту плиткою обложили, арки з підсвітками були, повністю шпалери нові.
Про своє життя до війни Валентина Завадська згадує з болем. У ремонти вклала чимало сил та грошей. Нині її будинок зруйнований. Сама ледь врятувалася після одного з прильотів.
Валентина Завадська - жителька села Киселівка:
Тут у нас балка - 1.5 км вниз. Вони виїхали в Максимівку - 3 км від нас. Вони з усіх сторін. Сюди долітало і з Васильківки. Тільки Чорнобаївку наші погасили - вони нас сюди обстрілювали, отримували ми з усіх боків.
Після повернення з евакуації - жінка трохи відбудувала літню кухню завдяки допомозі небайдужих людей. Тут тепер і готує, і живе, і працює.
Валентина Завадська - жителька села Киселівка:
8-9 клас в мене. Працюємо. Провела інтернет. Але уже не провідний.
Приміщення хоча й невелике, але взимку його теж треба обігрівати. До війни проблем із газом і опаленням не було. Нині для розбитого майже вщент села - це недосяжна мрія. Рятують печі та грубки. Сьогодні добродійники привезли жінці дров.
Валентина Завадська - жителька села Киселівка:
Топить нема чим. Купувати фінанси не дозволяють. А дрова - хороші. Розколюються добре. Вони навіть порубані. Ось так можна деякі ложити.
Порубані поліна доставили й вивантажили безплатно, прямо під хати.
Світлана Гаврилюк - працівниця Киселівського старостату:
Понад 80 родин отримали дрова у зв'язку з тим, що на східній стороні села у нас не підключено газопостачання. Під час бойових дій його було пошкоджено.
Допомогу зараз отримують найбільш зруйновані села Первомайської та Шевченківської громад.
Тарас Павлюс, директор благодійного фонду, священник:
Благодійний фонд "Карітас-Миколаїв" по проєкту реагування на надзвичайну ситуацію отримав можливість надати допомогу 300 домогосподарствам паливо твердої породи - дрова.
Дрова видають найбільш вразливим жителям: самотнім, людям літнього віку та з інвалідністю. Адже саме через страх перед зимовими холодами селяни здебільшого і не наважуються повертатися додому.
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