Противник зосередив основні свої зусилля на витісненні українських підрозділів з Куп’янського лісу та на захопленні Синьківки. Саме Синьківка є останньою перепоною для наступу ворога на Куп’янськ. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів підполковник, начальник пресслужби 15 прикордонного загону ДПСУ, штурмова бригада Гвардії наступу "Сталевий Кордон" Іван Шевцов.

"Наша бригада продовжує вести бойові дії у Харківській області, на Лимано-Куп'янському напрямку. Тут ситуація залишається стабільно напруженою, ворог продовжує свої атаки на позиції Сил оборони. Продовжує здійснювати інтенсивні обстріли позицій, а також прикордонні населені пункти. Також активно використовує і дрони-камікадзе. Тобто в принципі за останній час ситуація суттєво не змінилася ні в кращу, ні в гіршу сторону...

На рахунок Крохмального скажу коротко. На сьогоднішній день його не можна було рахувати як населений пункт, адже там немає будівель, придатних для проживання, населення там уже давно не проживає. Це така звичайна оборонна точка, яка протягом довго часу трималась, але Сили оборони відійшли на більш вигідні позиції...

Найбільше на Куп'янському напрямку ворог зосередив свої зусилля в районі Синьківки. Він продовжує наступальні дії на цей населений пункт, адже через Синьківку іде найближчий і найкращий шлях у напрямку Куп'янська. Куп'янськ для ворога залишається найбільш важливим стратегічним населеним пунктом, куди він стягує усі свої сили", - розповів Іван Шевцов.