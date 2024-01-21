На Куп'янському напрямку ворог зосередив зусилля на захопленні Синьківки - "Сталевий Кордон" (відео) [ Редагувати ]
Противник зосередив основні свої зусилля на витісненні українських підрозділів з Куп’янського лісу та на захопленні Синьківки. Саме Синьківка є останньою перепоною для наступу ворога на Куп’янськ. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів підполковник, начальник пресслужби 15 прикордонного загону ДПСУ, штурмова бригада Гвардії наступу "Сталевий Кордон" Іван Шевцов.
"Наша бригада продовжує вести бойові дії у Харківській області, на Лимано-Куп'янському напрямку. Тут ситуація залишається стабільно напруженою, ворог продовжує свої атаки на позиції Сил оборони. Продовжує здійснювати інтенсивні обстріли позицій, а також прикордонні населені пункти. Також активно використовує і дрони-камікадзе. Тобто в принципі за останній час ситуація суттєво не змінилася ні в кращу, ні в гіршу сторону...
На рахунок Крохмального скажу коротко. На сьогоднішній день його не можна було рахувати як населений пункт, адже там немає будівель, придатних для проживання, населення там уже давно не проживає. Це така звичайна оборонна точка, яка протягом довго часу трималась, але Сили оборони відійшли на більш вигідні позиції...
Найбільше на Куп'янському напрямку ворог зосередив свої зусилля в районі Синьківки. Він продовжує наступальні дії на цей населений пункт, адже через Синьківку іде найближчий і найкращий шлях у напрямку Куп'янська. Куп'янськ для ворога залишається найбільш важливим стратегічним населеним пунктом, куди він стягує усі свої сили", - розповів Іван Шевцов.
по темі
Ворог там суттєво переважає в небі. Тож проїхати до позицій українських захисників можна лише під прикриттям темряви. Наш Станіслав Кухарчук зумів дістатися до десантників 95 бригади. Як штурмовики стримують росіян?
Фітьо Володимир, начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗС України, підполковник розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини" про оперативну ситуацію на Лимано-Купʼянському напрямку
Це задача із зірочкою для жителів деокупованих сіл. І добре, якщо в хатах є груби, бо газу - у багатьох населених пунктах немає досі, адже зруйновані газогони. Наша Марина Михайловська побувала в одному із сіл на Миколаївщині, і побачила, як там виживають місцеві жителі.
Ворожі ДРГ активізувалися на кордоні з Сумщиною. Тому наші військові постійно відпрацьовують алгоритми протидії диверсантам. На одному з таких вишколів - побувала наша знімальна група.
Активізувалися росіяни на кордоні Донецької й Запорізької областей, де ще влітку наші воїни звільнили понад десяток населених пунктів. Про обстановку там - розкаже мій колега воєнкор Станіслав Кухарчук.
Загорання у житловому будинку сталося у ніч на 21 січня. Горіло домашнє майно на площі 15 кв.м. Із задимленої оселі вогнеборці винесли непритомну жінку та трьох дітей, які теж були без свідомості