Після відступу російських окупантів смерть тут і досі ходить за вами слідом.

Російське вторгнення перетворило нашу землю на велике мінне поле розміром з Англію чи Румунію. 250 тисяч квадратних кілометрів території України потенційно небезпечні для життя. І щоб очистити повністю українські гектари від небезпечних предметів знадобиться 757 років! І це за умови, коли щодня працюватимуть 500 команд саперів - порахували експерти, опитані виданням The Washington Post.

Та чекати на закінчення війни не готові наші аграрії. Бо земля, тим більше у прифронтових районах на сході та півдні годує не тільки села, а цілі громади. Мій колега воєнкор Ігор Левенок розкаже про проблему більш розлого.

Жорстко тут було дуже, сюди летіло з усіх сторін.

Іди й дивись! Такого навіть в кіно не побачиш!

А зараз якби в мене хтось спитав, як виглядає морок війни. Я б сказав ось так…

Життя на мінному полі! Як саперам допомагають машини-роботи?!

Російське вторгнення перетворило нашу землю на велике мінне поле розміром з Англію чи Румунію. 250 тисяч квадратних кілометрів території України потенційно небезпечні для життя.

Костянтин Апальков, фахівець групи управління розмінуванням:

Ця територія дуже щільно мінувалася супротивником дистанційними засобами, це і бойові касетні елементи, протитанкові міни дистанційні типу ПТМ, а також дуже багато тут мін ПФМ, в народі їх називають "лепестками".

Межа Донеччини та Харківщини. Після відступу російських окупантів смерть тут і досі ходить за вами слідом.

Металодетектор реагує на будь-який сигнал, навіть на якісь уламки, сміття, іще щось, і воно постійно буде фонити, тобто знайти таку міну як ПФМ - це дуже складна робота.

Міни-пелюстки. Ось так вони виглядають. Росіяни випускають снаряд, що розкривається у повітрі, і розкидає ці снаряди на велику територію.

Ігор Левенок, кореспондент:

Ось вже два роки як ці поля не засіяні. На початку російського вторгнення тут проходила лінія фронту. Тільки тут шість тисяч гектарів родючого чорнозему. Уявіть собі, яких тільки збитків зазнали наші аграрії. І яких тепер треба докласти зусиль, аби розмінувати цю територію.

Віктор Лубінець - агроном тутешнього сільгосппідприємства. Каже із розмінуванням чекати більше не можна. Бо для них це поле єдине, що може прогодувати. А отже, попри ризики, землю намагаються повернути до використання. Іноді - власними силами.

Віктор Лубінець, агроном фермерського господарства:

На цей рік, вже на 2024-й, ми посіяли вже тисячу гектарів пшениці. Те, що ми змогли. Де знайшли, де нам зірвали його, те що убрали з поля, те ми обробили. Але теж ми самі ходили й шукали це все в полі. Якщо ми це ще залишимо на три роки, на чотири, на п'ять, тут буде ліс стоять. Тут ніхто не буде жити, буде пустеля.

Тож, пан Віктор наголошує від титанічної роботи цих хлопців, нині залежить не тільки безпека людей, а ще й економіка країни.

Роботу саперам неймовірно полегшує ось така диво-техніка. Німецька машина розмінування. Керується дистанційно за допомогою пульта. Сьогодні її задача - розмінувати підходи до перебитої високовольтної лінії.

Сергій, начальник відділення механізованого розмінування:

Вона витримує, починаючи від протипіхотних мін і закінчуючи протитанковими мінами. В неї є два робочі органи. Один - ціпний, один - з молотками. Ось таке поле можна за день до гектара…

Для розуміння, якою може бути концентрація мін. Це робота машини на дорозі у лісосмузі.

Поруч із полем Богородичне. П'ять місяців за це село точилися запеклі бої. Жодної вцілілої будівлі.

Ігор Левенок, кореспондент:

(Взагалі ця дорога веде до дитячого санаторію. Раніше це було привабливе місце, а зараз якби в мене хтось спитав, як виглядає морок війни, я б сказав ось так! Цей туман, покалічена природа, понівечена, потрощена військова техніка, розбиті людські будинки й скрізь, скрізь таблички із черепами - міни!

Тут рашисти застосували свою тактику "вогневого валу". Мінували й рівняли із землею усе. Не помилували навіть монастир московського патріархату.

Роботи у саперів і тут понад край.

Віктор Гаранюк, начальник частини піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування:

Дуже засмічена територія, прилад практично постійно видає сигнали. Ця територія вже дуже сильно заросла чагарниками, тому дуже довго це буде все…

До зраненого села по волі повертається цивілізація. Нині тут вже зо три десятки людей.

В пана Анатолія ми були на початку осені. Чоловік жив на вулиці. Звів тільки стіни. Нині його хатинка вже з дахом і теплом.

Кацапи там були, а наші ж на тій стороні, і лупили туди. А такого що зривається тут іще дуже багато…

І хоч, до відновлення повноцінного життя тут іще далеко. Проте, його наближають наші Збройні сили й ті, хто звільняє нашу землю від смертоносного начиння.