Тисячі пошкоджених будинків, навчальні та медичні заклади, приватні підприємства. Такі наслідки ворожих ударів по 12 громадах Хмельниччини. Коштом місцевих бюджетів та благодійних організацій зруйновані будівлі частково вже полагодили. А понад пів тисячі жителів громади отримали 32 мільйони гривень компенсації за державною програмою "єВідновлення".

Як відроджується життя в одному з сіл Хмельницького району, де ворожі ракети й дрони зруйнували кілька сотень будинків - бачила Марічка Золота.

У будинку подружжя Павловських - ремонт. Перший поверх уже полагодили, другий - на черзі. Пенсіонери отримали 64 тисячі гривень за програмою "єВідновлення", тож гроші є.

Таїсія Павловська, постраждала:

Тут в цій кімнаті теж, бачите, повиривало все повністю: і багети, і стелю.

Торік у травні оселя пенсіонерів виглядала так.

Міжкімнатні двері, скло вилетіло. Ось скло лежить, і рамка, і вікно на балконі, двері вибило, виламало.

Тоді рашисти вдарили кількома ракетами по мирному селу.

Валентин Павловський, постраждалий:

В хаті все вверх дном. 8 вікон пошкоджених. Простінок між кухнею і залом - штукатурка з обох сторін вилетіла.

Під час тієї атаки у селі було пошкоджено майже 6 сотень будівель. У відновленні допомагали й благодійні організації.

Оксана Совінська, староста села:

Біля клубу різали людям скло, склили вікна, давали шифер.

Насамперед ладнали дахи й закривали вікна.

Оксана Совінська, староста села:

В приміщенні школи оформляли допомогу на "єВідновленні", допомогу із місцевого бюджету. Допомагали оформити документи, довести їх до ладу.

Тоді селянам виділили понад 5 мільйонів гривень із місцевого бюджету. Нині всі господарі вже отримали кошти.

Оксана Совінська, староста села:

Кінець листопада - початок грудня суми збільшились до 500 тисяч виплати. І залежно від пошкоджень, дивлюсь, є і 411, і 240, і 118.

Більшість зі ста заявників уже використали кошти. У будинку пані Лариси були розтрощені вікна і двері.

Лариса Кузьмак, постраждала:

Отримала 40650 грн. Зробила двері, 3 вікна. Цемент, пісок на обробку. Фарба, побілка і все.

Пан Леонід після ворожих атак так і не зміг відновити здоров'я. Будинок допоміг відремонтувати син.

Леонід Старий, постраждалий:

Всім займався син. Купляв все за свої гроші. Поставив вікна.

А от пилораму, магазин та кафе у селі досі не відновили.

Марія Кузьмак, постраждала:

Лопнули дубові балки, пошкодили перекриття нам. Що основне - це нам стіни повибивало.

Руйнування значні, тож родина планує подати заяву на допомогу.

Неля Стара, постраждала:

Я не подавала на "єВідновлення", на програму відновлення, тому що думала, що підприємцям не будуть давати.

Втім, шанс отримати кошти є.

Сергій Тюрін, перший заступник голови Хмельницької ОВА:

Власники комерційних приміщень можуть внаслідок пошкодженого майна також звертатись за програмою "єВідновлення", подавати свої заявки. Але треба розуміти, що пріоритетно будуть розглядатись і призначатись до виплати заявки внаслідок пошкодження житлових приміщень.

На Хмельниччині за програмою "єВідновлення" понад 500 власників пошкодженого житла отримали загалом 32 мільйони гривень.