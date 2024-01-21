єВідновлення: як відроджується Хмельниччина [ Редагувати ]
Тисячі пошкоджених будинків, навчальні та медичні заклади, приватні підприємства. Такі наслідки ворожих ударів по 12 громадах Хмельниччини. Коштом місцевих бюджетів та благодійних організацій зруйновані будівлі частково вже полагодили. А понад пів тисячі жителів громади отримали 32 мільйони гривень компенсації за державною програмою "єВідновлення".
Як відроджується життя в одному з сіл Хмельницького району, де ворожі ракети й дрони зруйнували кілька сотень будинків - бачила Марічка Золота.
У будинку подружжя Павловських - ремонт. Перший поверх уже полагодили, другий - на черзі. Пенсіонери отримали 64 тисячі гривень за програмою "єВідновлення", тож гроші є.
Таїсія Павловська, постраждала:
Тут в цій кімнаті теж, бачите, повиривало все повністю: і багети, і стелю.
Торік у травні оселя пенсіонерів виглядала так.
Міжкімнатні двері, скло вилетіло. Ось скло лежить, і рамка, і вікно на балконі, двері вибило, виламало.
Тоді рашисти вдарили кількома ракетами по мирному селу.
Валентин Павловський, постраждалий:
В хаті все вверх дном. 8 вікон пошкоджених. Простінок між кухнею і залом - штукатурка з обох сторін вилетіла.
Під час тієї атаки у селі було пошкоджено майже 6 сотень будівель. У відновленні допомагали й благодійні організації.
Оксана Совінська, староста села:
Біля клубу різали людям скло, склили вікна, давали шифер.
Насамперед ладнали дахи й закривали вікна.
Оксана Совінська, староста села:
В приміщенні школи оформляли допомогу на "єВідновленні", допомогу із місцевого бюджету. Допомагали оформити документи, довести їх до ладу.
Тоді селянам виділили понад 5 мільйонів гривень із місцевого бюджету. Нині всі господарі вже отримали кошти.
Оксана Совінська, староста села:
Кінець листопада - початок грудня суми збільшились до 500 тисяч виплати. І залежно від пошкоджень, дивлюсь, є і 411, і 240, і 118.
Більшість зі ста заявників уже використали кошти. У будинку пані Лариси були розтрощені вікна і двері.
Лариса Кузьмак, постраждала:
Отримала 40650 грн. Зробила двері, 3 вікна. Цемент, пісок на обробку. Фарба, побілка і все.
Пан Леонід після ворожих атак так і не зміг відновити здоров'я. Будинок допоміг відремонтувати син.
Леонід Старий, постраждалий:
Всім займався син. Купляв все за свої гроші. Поставив вікна.
А от пилораму, магазин та кафе у селі досі не відновили.
Марія Кузьмак, постраждала:
Лопнули дубові балки, пошкодили перекриття нам. Що основне - це нам стіни повибивало.
Руйнування значні, тож родина планує подати заяву на допомогу.
Неля Стара, постраждала:
Я не подавала на "єВідновлення", на програму відновлення, тому що думала, що підприємцям не будуть давати.
Втім, шанс отримати кошти є.
Сергій Тюрін, перший заступник голови Хмельницької ОВА:
Власники комерційних приміщень можуть внаслідок пошкодженого майна також звертатись за програмою "єВідновлення", подавати свої заявки. Але треба розуміти, що пріоритетно будуть розглядатись і призначатись до виплати заявки внаслідок пошкодження житлових приміщень.
На Хмельниччині за програмою "єВідновлення" понад 500 власників пошкодженого житла отримали загалом 32 мільйони гривень.
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