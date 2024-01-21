Удари по терміналу "Новатек" і військовому заводу" "Щеглівський вал": експерт прокоментував наслідки (відео) [ Редагувати ]
У порту Усть-Луга Ленінградської області у ніч на 21 січня після удару українських безпілотників спалахнув хімічний термінал компанії "Новатек". Також українські дрони атакували військовий завод "Щеглівський вал" у Тулі. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив військовий експерт Українського інституту майбутнього, колишній співробітник СБУ Іван Ступак.
"Це Україна вводить свої "санкції" проти російського ВПК. Термінал "Новатек" - ключове підприємство в російській федерації з виробництва газового конденсату, дизельного палива, керосину, судового палива, різних нафтопродуктів. Це все важливо, а зараз ніхто нічого не виготовляє. Те, що не змогли спалити українські безпілотники, заморозили самі росіяни...
Що цікаво, власниками цієї компанії "Новатек", завод якої горів, є два російські олігархи - Леонід Міхельсон плюс Геннадій Тимченко. Це люди з близького кола путіна. Останній Тимченко, навіть має у своєму близькому колі таке собі прізвисько "Гангрена".
І зараз "українські санкції" боляче вдарили по російському НПЗ і взагалі по галузі. Плюс цей завод "Щеглівський вал" у Тулі він також вадливий, він займається виготовленням "Панцирів", ремонтом "Панцирів", плюс удосконаленням, тому що зараз росіяни активно удосконалюють існуючі "Панцирі" для того, щоб вони могли збивати саме ті маленькі безпілотники, які і прилетіли по цьому виробництву.
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