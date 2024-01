Кілька днів тому під час 72-го польоту на Марсі гелікоптер Ingenuity раптово перестав виходити на зв’язок. NASA були дуже стурбовані, адже трапилось це під час перебування в польоті, тому теоретично з апаратом могло трапитися щось лихе. Втім 21 січня NASA оголосило, що відновило зв'язок з цим відважним маленьким гелікоптером.

У дописі на X (раніше Twitter) Лабораторія реактивного руху NASA (JPL), яка розробила літальний апарат, оголосила, що він знову відгукується на команди та загалом має стабільний зв'язок.

"Хороші новини: ми відновили зв'язок з марсіанським гелікоптером після того, як доручили марсоходу Perseverance провести тривалі сеанси прослуховування сигналів від Ingenuity. Команда вивчає нові дані, щоб краще зрозуміти несподівану втрату зв'язку під час 72-го польоту", – написали в NASA JPL.

Good news today: We've reestablished contact with the #MarsHelicopter after instructing @NASAPersevere to perform long-duration listening sessions for Ingenuity’s signal.



The team is reviewing the new data to better understand the unexpected comms dropout during Flight 72. https://t.co/KvCVwhZ5Rk