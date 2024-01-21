Кілька днів тому під час 72-го польоту на Марсі гелікоптер Ingenuity раптово перестав виходити на зв’язок. NASA були дуже стурбовані, адже трапилось це під час перебування в польоті, тому теоретично з апаратом могло трапитися щось лихе. Втім 21 січня NASA оголосило, що відновило зв'язок з цим відважним маленьким гелікоптером.

У дописі на X (раніше Twitter) Лабораторія реактивного руху NASA (JPL), яка розробила літальний апарат, оголосила, що він знову відгукується на команди та загалом має стабільний зв'язок.

"Хороші новини: ми відновили зв'язок з марсіанським гелікоптером після того, як доручили марсоходу Perseverance провести тривалі сеанси прослуховування сигналів від Ingenuity. Команда вивчає нові дані, щоб краще зрозуміти несподівану втрату зв'язку під час 72-го польоту", – написали в NASA JPL.

Good news today: We've reestablished contact with the #MarsHelicopter after instructing @NASAPersevere to perform long-duration listening sessions for Ingenuity’s signal.



The team is reviewing the new data to better understand the unexpected comms dropout during Flight 72. https://t.co/KvCVwhZ5Rk — NASA JPL (@NASAJPL) January 21, 2024

Гелікоптер занадто малий, щоб виходити на прямий зв'язок із Землею, оскільки для цього знадобилася б дуже велика антена, яка була б занадто великою і важкою, щоб прикріпити її до апарату. Замість цього він «спілкується» із землею через марсохід Perseverance, який зазвичай знаходиться неподалік.

Однак марсохід теж не зв'язується безпосередньо з Землею, оскільки не має величезної антени. Натомість Perseverance надсилає сигнали на марсіанські орбітальні апарати MRO, які потім передають ці дані на Землю.

У якості передавачів використовуються орбітальні апарати Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), Mars Atmospheric and Volatile EvolutioN (MAVEN) і Mars Odyssey, а також орбітальні апарати Європейського космічного агентства (ESA): Mars Express та Trace Gas Orbiter (TGO).

Разом вони утворюють Марсіанську ретрансляційну мережу, яка приймає сигнали від марсоходів і посадочних апаратів і надсилає їх на Землю, де їх приймає Deep Space Network – набір величезних антен у трьох різних точках по всій земній кулі.

Зв'язок між Ingenuity та Perseverance погіршувався протягом останнього року, оскільки гелікоптер та марсохід знаходилися далі один від одного. Також їм заважали рельєфні структури, такі як пагорби. Ця проблема з рельєфом призвела до того, що зв'язок з Ingenuity перервався в червні минулого року.

Оператори Perseverance та Ingenuity повинні бути дуже обережними, щоб тримати їх досить близько, щоб вони були в зоні досяжності зв'язку, але в той же час вони мають бути досить далеко один від одного, щоб не було небезпеки зіткнення. Також оператори не можуть керувати апаратами в режимі реального часу, оскільки затримка сигналу між Землею і Марсом може досягати 20 хвилин.

Раніше ми повідомляли про те, як гелікоптер Ingenuity досяг важливого рубежу на Марсі.

За матеріалами NPR