У неділю, 21 січня, росіяни обстріляли Красногорівку Мар'їнської громади з Градів та гармат 152-го калібру. Про це заявив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін в Telegram.

В результаті російського обстрілу 62-річний чоловік загинув, інший 70-річний - отримав поранення.

Пораненого доставлено в лікарню - він отримує необхідну медичну допомогу.

Солдати російської федерації обстріляли Донецьку область. В результаті ворожої атаки є загиблий та поранений.

Раніше ми писали про те, що окупанти обстріляли Курахове з "Градів".