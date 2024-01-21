Окупанти обстріляли Донецьку область: є жертва та поранений [ Редагувати ]
У неділю, 21 січня, росіяни обстріляли Красногорівку Мар'їнської громади з Градів та гармат 152-го калібру. Про це заявив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін в Telegram.
В результаті російського обстрілу 62-річний чоловік загинув, інший 70-річний - отримав поранення.
Пораненого доставлено в лікарню - він отримує необхідну медичну допомогу.
Солдати російської федерації обстріляли Донецьку область. В результаті ворожої атаки є загиблий та поранений.
Раніше ми писали про те, що окупанти обстріляли Курахове з "Градів".
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