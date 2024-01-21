На цій станції Харківського метрополітену садочок відвідують майже вісімдесят дітей у дві зміни.

Освіта під землею. Через постійну ракетну небезпеку у Харкові навчатися офлайн можливо тільки у такий спосіб. Тож на 5 станціях метро у вересні відкрили класи для школярів. А тепер у вихідний там працюють ще й групи дитсадочків.

Про особливості андеграундного навчання - розповість Світлана Шекера.

Олександр веде свою 6-річну доньку Мілу в підземку, тепер там - її дитсадок. Мала скаче по сходах і коротко формулює свої враження від занять.

Круто. Навчаємось, вивчаємо.

Радо біжить до садочка і 5-річна Аліса. Її мама каже, доньку вмовляти йти до садка не доводиться.

Інна - мама вихованки метросадочку:

Вони там дві години у нас знаходяться. У них там змінюються різні види діяльності. Роблять різні поробки, танцюють, співають і веселяться. Ми дуже раді, що діти хоча б 2 години можуть знаходитись в соціумі, контактувати з дітками, проводити своє дитинство так, як воно мало бути взагалі.

На вході малечі міряють температуру. Батьки лишаються чекати на поверхні. Передягтися та пройти до класів дітям допомагають вихователі. У класі - багато іграшок, як і у звичайному садку.

Дошкільнята сідають за парти. Вихователька у казковій формі розповідає про Україну. Це заняття присвячене Дню Соборності.

У групах - по 18 дітей. Займаються у дві зміни. Серед предметів - основи мовлення, математики й малювання.

Марина Ветренко, завідувач дошкільного закладу:

А також розвивають свою дрібну моторику. Іде вже якийсь час війна, і діти не соціалізовані зовсім, і їм хоча б треба розуміти, що є дитячий колектив, як себе в цьому колективі вести.

Вихователі кажуть - змінилася і форма навчання, і акценти виховання.

Вікторія Лепехіна, вихователька групи "Зірочка":

Більш робимо акценти на психологічному розвитку дітей. Всі заняття у нас інтегровані. Тому вони з математики переходять у природу. З граматики переходять в математику.

На цій станції Харківського метрополітену садочок відвідують майже вісімдесят дітей у дві зміни. Окрім вихователів, тут є психологи, медичні працівники та охорона.

Валерій Шепель, заступник директора Харківського міського департаменту освіти:

У нас уже 656 є заяв для зарахування до закладу дошкільної освіти на базі КП "Харківський метрополітен". Таким чином ми охоплюємо дітей старшого дошкільного віку з метою їх підготовки до школи, в цілому це складає десь чверть від кількості тих дітей старшого дошкільного віку, які перебувають у місті Харкові.

Групи для дошкільнят планують створити й в підземній метрошколі, яку вже навесні обіцяють відкрити в Індустріальному районі Харкова.