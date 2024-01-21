Рік великих перестановок. Одразу кілька провідних світових інституцій змінять своїх керівників цьогоріч. Серед них - Північноатлантичний альянс. Новий генсек військового блоку має стати до своїх обовʼязків у жовтні. На цю посаду є кілька претендентів. Хто вони? Розкаже Ірина Іванова.

Військовий блок НАТО обʼєднує 31 країну Європи та Північної Америки. Впродовж останніх майже 10 років Генеральним секретарем Альянсу є норвезький політик Єнс Столтенберг. Йому кілька разів продовжували каденцію. Востаннє - через початок повномасштабного вторгнення росії в Україну. Генсек НАТО не ухвалює рішень одноосібно, але пропонує проєкти й дбає про досягнення консенсусу між усіма країнами-членами. За даними агенції "Блумберг", найбільші шанси перейняти цю посаду від Столтенберга в нідерландця Марка Рютте.

Марк Рютте очолює нідерландський уряд з 2010 року. За інформацією "Блумберг", він - фаворит серед претендентів. Більшість країн Альянсу бачать у ньому кандидата, який міг би балансувати між наданням допомоги Україні й при цьому оминати пряме зіткнення з росією. За даними видання, члени Альянсу вважають, що саме Марк Рютте зміг би контролювати Дональда Трампа, якщо той після президентських виборів у США повернеться в Білий дім.

Марк Рютте, премʼєр-міністр Нідерландів:

Не ми голосуємо у Сполучених Штатах. Я громадянин Нідерландів, я не маю там права голосу. Тому нам треба танцювати з тим, хто на танцмайданчику. І зрештою для всієї території НАТО критично важливо мати дружні стосунки з іншими. До того ж у США політику провадить не лише президент. Є ще потужний комітет сенату з зовнішніх справ. Залучена вся палата представників.

Рютте потрібно ще буде заручитися підтримкою країн зі східного флангу НАТО, які воліють бачити на цій посаді когось зі своїх представників, пише "Блумберг". Ще один недолік - Нідерланди так і не змогли досягнути мінімального рівня оборонних видатків у два відсотки валового внутрішнього продукту, попри зобовʼязання, яке взяли на себе усі члени Альянсу ще 2014 року, після того, як росія анексувала Крим.

Зі східного флангу НАТО про своє бажання поборотися за посаду генсека говорила премʼєр-міністр Естонії Кая Каллас. У листопаді під час оборонного форуму "Політіко" вона сказала, що відкрита до призначення, і пожартувала щодо можливої кандидатури Марка Рютте.

Кая Каллас, премʼєр-міністр Естонії:

Нещодавно я чула жарт на цю тему, що, мовляв, "наступний генсек має бути з "нової" країни-члена НАТО, тобто яка 20 років в Альянсі, це точно має бути людина з країни, яка витрачає 2% ВВП на оборону, і було б добре, якби це була жінка". Тож логічно, що це Марк Рютте.

Кая Каллас займає активну антиросійську позицію, за що отримала в медіа прізвисько "Принцеса війни". 2022 року на військову підтримку України Естонія віддала один відсоток свого ВВП - найбільше з-поміж інших країн-партнерів. Каллас могла б стати першою жінкою на чолі Альянсу за всю історію його існування. Утім, як пише видання "Політіко" з посиланням на обізнаних дипломатів, саме жорстка позиція проти москви може завадити її карʼєрі в НАТО.

Ще один претендент від країн Балтії - міністр закордонних справ Латвії Кріш'яніс Каріньш. До вересня минулого року був премʼєр-міністром країни. Каріньш готовий приєднатися до конкурсу, якщо його країна вирішить висувати свого кандидата, йдеться у заяві, яку поширив його офіс торік у листопаді. Він підкреслює свою сильну позицію щодо України та чітке розуміння російської загрози. Проте ні його кандидатуру, ні кандидатуру естонки Каллас їхні країни поки що не висували.

Ірина Іванова, кореспондентка: