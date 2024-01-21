Отруєння дружини Буданова: голова ГУР розповів про стан її здоров'я [ Редагувати ]
Дружина Кирила Буданова, керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Маріанна, продовжує проходити лікування після отруєння важкими металами. Цю інформацію опублікував The Financial Times.
"Вона лікується, їй уже краще", - сказав Буданов.
При цьому він відмовився уточнити, чи був він або його дружина метою отруєння.
Нагадаємо, глава Головного управління розвідки України Кирило Буданов озвучив стриманий прогноз про успіхи ВР на 2024 рік, озвучивши тезу про те, що "наш успіх буде більшим, ніж їх".
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