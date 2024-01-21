Міста-притулки - такі як Нью-Йорк - гарантовано дають і допомогу, і безкоштовне житло тим, хто подає заяву.

Проблема, що "гальмує" допомогу. Ситуація на кордонах США стрімко погіршується. Кількість нелегалів, які потрапляють у Штати - рекордна у порівнянні з минулими роками.

У консервативних ЗМІ ці новини на першому місці. Те, що відбувається там називають "катастрофою". Украй роздратовані консервативні виборці, ті, хто складає ядро електорату республіканців.

І як у замкненому колі: без розв'язання міграційної проблеми - конгресмени не дають допомогу Україні. А ситуацію на кордонах зі свого боку не можуть владнати через розбіжності між "партією влади" і республіканцями. Наш спецкор у Сполучених штатах Дмитро Анопченко розбирався у ситуації.

Ми часто говоримо, що затримка із затвердженням "пакету допомоги партнерам" (в якому гроші й для України) тут, в Конгресі, відбувається через конфлікт навколо кордонів. Ще точніше - міграційної політики.

І це дійсно так. Надто різні підходи щодо цього у демократів і республіканців. Надто гарячі події на кордоні й навколо нього. Але фіксуючи це, десь щиро не розуміючи конгресменів, які через міграційне непорозуміння, тягнуть із військовою допомогою - ми якось не мали шансу розібратися,

А в чому, власне, справа? Чому кордони й нелегали навіть дуже проукраїнським конгресменам не дають проголосувати за Україну? Чому це настільки принципово? Всі деталі, всі аргументи "за" і "проти" в моєму сюжеті.

Команда від провідника - і нова група нелегалів перетинає кордон. Треба перейти невеличку річку, яка розділяє дві країни - і ти у Штатах.

На території Мексики їх ніхто не зупинить, на американському боці чергових мігрантів явно побачили, але зупиняти теж не будуть: команди немає. Документи (в кого є) і гроші (в кого щось залишилося після оплати посередникам, які довезли сюди) загорнуті у плівку, їх тримають за пазухою. Це шлях для найбільш витривалих, родини сподіваються "перетягнути" у Штати пізніше.

Я хотів би згодом забрати родину, на мене дружина і двоє дітей чекають вдома.

Колумбієць Мануель Б'янко намагається перебратися в Америку у пошуках кращої долі. Біжить від бідності, сподіваючись, що у Штатах всіх їх утримуватиме держава. Із собою тільки маленький рюкзачок і цуценятко, якого підібрав по дорозі. Каже, не зміг кинути.

Її хтось кинув у потязі - тож тепер подорожує зі мною. Я із нею вже два місяці, весь мій шлях до Штатів. Сподіваюсь, нас обох пустять.

Перейшовши вбрід річку, треба буде ще перелізти через колючий дріт. На нього нелегали накидують одежу і ковдри, щоб не поранитися. І прикордонники, бачите, все це неспішно прибирають… Втім, просто за декілька метрів нелегали спокійно накидують нові речі. Пригинаються, коли проїжджають машини, і потім невеличкими групками біжать далі.

Це все непросто. Найбільше випробування, яке коли-небудь було у мене в житті.

Це одна лише ділянка кордону в Техасі, на Ріо Гранде. Але до останнього моменту так було практично всюди - на мігрантів закривали очі. У підсумку лише за минулий місяць в Штатах було зареєстровано 302 тисячі нелегальних перетинів кордону! Уявіть, лише за грудень! Це для всієї країни рекорд. А варто потрапити до Америки - це ж вже не часи Трампа, депортацій не буде.

Міста-притулки - такі як Нью-Йорк - гарантовано дають і допомогу, і безкоштовне житло тим, хто подає заяву. Ось "Фокс-ньюз" показує в новинах, як на Манхеттені черга з нових жителів країни, які просять пільги, розтягнулась на декілька кварталів. І журналістка каже, міграційна криза вже обійшлася країні у три мільярди доларів - і ніхто не може спрогнозувати, скільки ще коштуватиме.

Ось чому включати гроші для кордонів до президентського пакета допомоги партнерам було такою помилкою. Конгресмени-республіканці перед тим, як після канікул вийти на роботу, великою групою на чолі зі спікером Джонсоном навіть полетіли до Техасу, на кордон. Величезна кількість преси, фотокамери, гучні заяви.

Майк Джонсон, спікер Палати представників Конгресу США:

Ситуація і тут, і по всій країні - повністю неприйнятна. Вона і розриває серце - і обурює водночас! Америка зараз розгорнула "червоний килимок" нелегалам, контрабандистам, членам наркокартелів. Президент несе відповідальність за серйозну загрозу нашій національній безпеці та суверенітету нашої країни, яку створила ця політика.

Пресу цікавило, скільки законодавців Джонсон збере із собою в цей "прикордонний тур", адже це продемонструє настрої. Знаєте, скільки конгресменів до нього приєдналися? Близько шістдесяти! Це майже стільки ж, скільки голосів в залі треба зібрати за пакет допомоги. І як за таких умов очікувати, що із республіканцями вдасться домовитися? Так, їм пішли назустріч, на кордонах Америки "закручують гайки". Але їм цього мало - прагнуть радикальних змін, а на них не готова адміністрація Байдена, для демократів відкритість країни для міграції - питання принципове. І просто у Техасі пролунало - в обмін на що республіканці дадуть голоси за допомогу партнерам, і гроші для України.

Джим Джордан, конгресмен-республіканець:

Рішення в тому, щоб повернутися до правил, які працювали. І рішення просте - це одне речення. Жодні гроші не можуть бути використані, щоб впускати в країну нових мігрантів і оформлювати їх. Президент може і сам все зупинити. Не зробить - ми включимо це одне речення у закон, який приймемо.

Звучить настільки категорично, що Білий дім на таку умову точно не погодиться, а це своєю чергою гальмує допомогу Україні. Суперечка взагалі не про неї. А от щодо кордону, а точніше щодо міграційної політики Америки, країна розділена зараз настільки, що навіть максимально проукраїнські конгресмени не можуть піти проти суспільних настроїв. Це ускладнить переговори, а відповідно, на жаль, ще більше затримає виділення грошей для Києва. Точно не поставить хрест на пакеті - це теж не так, із часом його таки виділять, але забере час, якого і без того не так багато.