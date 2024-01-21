Начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що все добре в контрнаступі Збройних сил України, неправда. Як і говорити, що сталася катастрофа.

Про це повідомляє The Financial Times.

"Говорити, що все добре, - неправда. Говорити, що сталася катастрофа, теж неправда", - сказав він, відповідаючи на запитання про те, що контрнаступ України, про який так багато говорили торік, не досяг своїх цілей.

За його словами, Україні все одно вдасться утримати путіна на відстані, і вона вже довела, що "вся легенда про могутність росії - це мильна бульбашка".

Нагадаємо, глава Головного управління розвідки України Кирило Буданов озвучив стриманий прогноз про успіхи ВР на 2024 рік, озвучивши тезу про те, що "наш успіх буде більшим, ніж їх".