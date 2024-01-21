Зимові Юнацькі Олімпійські ігри: у Мінспорту розповіли про українську команду в Канвондо (відео) [ Редагувати ]
У Канвондо (Республіка Корея) 19 січня почалися Зимові Юнацькі Олімпійські ігри-2024. У наступні 14 днів понад 1900 юних атлетів з 80 країн світу, в тому числі 44 українці, боротимуться за свої перші олімпійські нагороди.
Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів перший віцепрезидент НОК України Олексій Перевезенцев.
"Юнацькі Олімпійські ігри буди започатковані МОКом не так давно і вперше були проведені в 2010 році в Сингапурі. Перші зимові юнацькі олімпійські гри відбулися в 2012 році в Інсбруку. Потім був Ліллехаммер і Лозанна. І на сьогоднішній Канвондо в Південній Кореї.
У цьогорічних Олімпійських юнацьких іграх бере участь 79 країн-учасниць, налічує 1900 атлетів. 15 дисциплін з семи видів спорту, в 12 з яких представлена Україна.
Ми представлені 44 спортсменами з 12 дисциплін з 15-ти. Це біатлон, гірськолижний спорт, кьорлінг, лижні гонки. лижне двоборство, санний спорт, скелетон, сноубординг, стрибки на лижах з трампліна, фігурне катання, фрістайл і шорттрек.
Підсумки сьогоднішнього дня наприклад, в одиночній змішаній естафеті з біатлону наша команді посіла шосте місце. Була представлена Іриною Шевченко та Олександром Білоненко. Наші були на третьому місці, невдало відстрілялися, але вони в десятці, це досить високий результат, позаду нашої збірної провідні біатлонні країни світу...
А також п'яте місце сьогодні Україна посіла в жіночих двійках санного спорту. Ми були представлені Світланою Соловей та Анна-Марія Гарцулою", - розповів Олексій Перевезенцев.
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