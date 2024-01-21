Зброя із наукової фантастики стає реальністю. У Великій Британії успішно випробували лазерну технологію. За допомогою променю концентрованого світла вдалося збити дрон на льоту.

Які переваги лазера перед іншими видами зброї та чому він може зробити революцію на полі бою - розповість наша британська кореспондентка Світлана Чернецька.

Лазерна зброя - це невід'ємний атрибут багатьох науково-фантастичних фільмів. З бластерів стріляють штурмовики Галактичної імперії "Зоряних війн", лазерами оснащені космічні кораблі Федерації у легендарному серіалі "Зоряний шлях". А цілком реальну лазерну зброю - успішно випробували у Британії. Це лише перше тестування, але дуже обнадійливе. Його провели на полігоні Гебридських островів у Шотландії. Потужний лазер вразив у небі безпілотника. В міноборони не розкривають жодних подробиць як працює ця технологія. Показали лише одне фото з випробування. Але повідомили, що лазерна зброя неймовірно точна - здатна влучити в монету з відстані один кілометр. Це не викликає сумнівів у вояків, які вже мали справу з лазарем. Його у королівських збройних силах використовують з часів Холодної війни, щоправда, поки що не як зброю.

Геміш де Бреттон Гордон, полковник британської армії у відставці, екскомандир танка:

Я мав лазер у своїх танках "Челленджер-1" і "Челленджер-2", коли був командиром. Ми його використовували, щоби дізнатися відстань до ворожого танка, в який стріляєш. Отже, спочатку ми запускали лазер, і він дуже швидко нам давав точну відстань - як задалеко цей танк від нас. Це була цифра точна до міліметра. І деколи відстань могла складати до 3000 метрів. Отже, лазери фантастично точні.

Лазерна зброя - це заповітна мрія багатьох військових держав. Її розробкою займаються вже понад півстоліття. В США на лазерні програми витрачають мільярди доларів, і вже навіть встановили лазерні системи на кількох есмінцях. Ізраїль теж запевняє, що дуже близький до використання лазера в новій системі протиповітряної оборони "Залізний промінь". Промінь концентрованого світла може стати дуже потужною альтернативою ракетам ППО. Бо теоретично може збивати не лише дрони, але й будь-які інші об'єкти в небі. Не кажучи вже про вартість - за один постріл, це 10 секунд роботи, лазер витрачає стільки ж енергії, скільки звичайний обігрівач за годину роботи. Для цієї зброї потрібна лише енергія, яка значно дешевша за снаряди.

Геміш де Бреттон Гордон, полковник британської армії у відставці, екскомандир танка:

На цей момент, під час запуску ракет в такі міста, як Київ та інші, ракети патріот та інші ППО, збивають їх тоді, коли можуть. І якщо вони вибухають над заселеною місцевістю, то уламки падають і можуть створювати супутні збитки та людські жертви. Отже, якщо ми зможемо збивати крилаті ракети вартістю мільйон фунтів точнісінько там, де хочемо, та ще й ударом, який коштує 10 фунтів, то це дуже цікаво, бо не лише економічно вигідно, але й змушує ворогів подумати двічі - навіщо запускати ракету вартістю мільйон доларів, якщо знаєш, що вона нічого не зробить.

В британському міноборони кажуть про потенціал зробити революцію на полі бою. Працює лазерна зброя так: вона створює промінь концентрованого світла, який зі швидкістю світла може нагріти об'єкт до тисяч градусів за Цельсієм. За секунди в сталевій пластині утворюються дірки, які руйнують конструкцію цілі. А якщо лазер потрапляє в боєголовку, то результат ще більш приголомшує, запевняють в міноборони. Щоправда, як і кожна зброя, ця теж має недоліки. Вона працює лише у зоні прямої видимості. Тож матиме меншу дальність, ніж традиційні ракети та артилерія. На використання впливають також погодні умови - сніг чи туман. За міжнародним правом, лазер не можна використовувати проти людей, тобто винищувачі чи гелікоптери - не можуть бути цілями. В британському уряді кажуть, і армія, і королівський флот вже розглядають можливість використання цієї зброї спрямованої енергії. А оскільки Лондон щедро ділиться своєю зброєю з Україною, то зовсім не виключено, що скоро вона з'явиться і на передовій.