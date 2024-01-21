У неділю, 21 січня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" політичний та громадський діяч США Юрій Рашкін розповів про те, що ховається за фразою Дональда Трампа про можливість закінчити війну в Україні за 24 години.

Я думаю, что для того, чтобы слить Украину, не потребуется даже 24 часа. Для того, чтобы Трампу бросить Украину и сказать "идите договаривайтесь с путиным прямо сейчас", это один звонок, очень быстры. Он Уже провел один такой звонок, после которого получил импичмент, пока был президентом. Ждать от него каких-то ромашек - нужно быть каким-то неимоверным розовым пони, которым, мне кажется, просто опасно находится в Украине. Трамп неоднократно заявляет о своем враждебном отношении к Украине и своем дружественном отношении к путину. Он обожает путина, Ким чен Ына и всех сильных людей мира сего. Он хочет быть одним из этих "крутых пацанов".

"Говорить о том, что за эти 24 часа он может сделать что-то хорошее, невозможно это представить. Это очень опасные сказки, он просто договорится с путиным за спиной Украины, как он сделал с Афганистаном. Когда он договорился с талибами за спиной афганского государства, власти и после этого их слили. Мы видели, что там произошло", - сказав він.