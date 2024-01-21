Закінчить війну за 24 години: політичний діяч оцінив, що ховається за заявою Трампа [ Редагувати ]
У неділю, 21 січня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" політичний та громадський діяч США Юрій Рашкін розповів про те, що ховається за фразою Дональда Трампа про можливість закінчити війну в Україні за 24 години.
Я думаю, что для того, чтобы слить Украину, не потребуется даже 24 часа. Для того, чтобы Трампу бросить Украину и сказать "идите договаривайтесь с путиным прямо сейчас", это один звонок, очень быстры. Он Уже провел один такой звонок, после которого получил импичмент, пока был президентом. Ждать от него каких-то ромашек - нужно быть каким-то неимоверным розовым пони, которым, мне кажется, просто опасно находится в Украине. Трамп неоднократно заявляет о своем враждебном отношении к Украине и своем дружественном отношении к путину. Он обожает путина, Ким чен Ына и всех сильных людей мира сего. Он хочет быть одним из этих "крутых пацанов".
"Говорить о том, что за эти 24 часа он может сделать что-то хорошее, невозможно это представить. Это очень опасные сказки, он просто договорится с путиным за спиной Украины, как он сделал с Афганистаном. Когда он договорился с талибами за спиной афганского государства, власти и после этого их слили. Мы видели, что там произошло", - сказав він.
Я боюсь, что если президентом станет Дональд Трамп опять, то он устроит что-то очень похожее на Афганистан, но только теперь в Украине, только без наших войск. Это будет страшно. Важно, чтобы американцы проснулись и поняли нашу задачу, как нации, которая поддерживает порядок в мире, чтобы не вестись на такие "24 часа" заявления.
по темі
Заступник голови комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, голова постійної делегації України в НАТО Єгор Чернєв розповів про нові правки, які очікуються до законопроєкту про мобілізацію.
Іван Шевцов розповів про те, що відбувається по той бік кордону, з того, що вони бачать і можуть розповісти
9 січня російські війська вперше за довгий час не атакували територію України дронами-камікадзе Shahed
В ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" перший заступник начальника Дніпропетровської ОВА Володимир Орлов розповів про оперативну ситуацію в області після вчорашньої масованої атаки
У вівторок, 9 січня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" начальник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України, полковник Наталія Гуменюк розповіла про оперативну ситуацію на півдні