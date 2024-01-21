"Важливо притягти росію до повноцінної відповідальності на всіх рівнях" - Зеленський [ Редагувати ]
У неділю, 21 січня, президент України Володимир Зеленський заявив, що росія повинна відчути й запам’ятати назавжди, що найбільше від агресії втрачає саме агресор.
Про це він сказав під час свого традиційного звернення до українців.
За весь терор росія буде відповідати - повинна відповісти. Без рішень москви про початок цієї агресії, цього терору були б живі зараз тисячі й тисячі людей. І тому так важливо притягти росію до повноцінної, справедливої відповідальності на всіх рівнях.
Зеленський заявив, що на індивідуальному рівні має відповідати кожен воєнний злочинець та кожен терорист.
І на рівні всієї держави-терориста - її активами і можливостями. росія повинна відчути й запам’ятати назавжди, що найбільше від агресії втрачає саме агресор.
Нагадаємо, нова редакція законопроєкту про мобілізацію міститиме перелік конкретних захворювань, через які людина не може бути мобілізована. Від старої системи із групами інвалідності відмовляться. Крім того, на українців швидше за все чекатиме багато інших змін.
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