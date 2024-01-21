Знижки - в обмін на згоду. Брюссель шукає спосіб умовити Угорщину на перегляд довгострокового бюджету ЄС, який передбачає 50 мільярдів євро для України. Попередня спроба схвалити зміни зазнала невдачі. Угорський премʼєр Віктор Орбан заблокував це питання. Які пропозиції на столі? Розкаже Ірина Іванова.

Менше як два тижні залишається до позачергового саміту з фінансових питань у Брюсселі, а угорський премʼєр декларує незмінну позицію.

Віктор Орбан, премʼєр-міністр Угорщини:

Допомогти Україні треба так, щоб не нашкодити бюджету Євросоюзу. Віддати 50 мільярдів євро з бюджету на чотири роки вперед - це порушення суверенітету ЄС та національних інтересів. Ми не знаємо, що станеться в найближчий квартал, що вже казати про чотири роки.

Надати фінансування Україні без Угорщини - один із варіантів, які розглядають лідери ЄС. Утім на це піде більше часу, адже в деяких країнах виділення грошей доведеться проводити через парламент. Тому, як пише видання "Політіко", у Брюсселі не втрачають надії одностайно ухвалити зміни до кошторису. Серед пропозицій - надати Угорщині знижку на її щорічний внесок до бюджету Євросоюзу.

Зараз посадовці та дипломати розглядають можливість надання Угорщині фінансової допомоги без розморожування коштів, заблокованих за порушення принципу верховенства права та корупційні зловживання. Законодавчо цей процес складніший і спровокує гнів Європарламенту. Мова йде про надання Угорщині знижки на її щорічні внески, еквівалентної заблокованим коштам у пакеті допомоги для відновлення після пандемії ковіду.

Свого часу ЄС застосував проти Угорщини механізм фінансового покарання за недотримання демократичних норм. Країні заборонили виділення фінансування у рамках різних програм ЄС, зокрема, на відновлення після ковіду. Частину коштів - 10 мільярдів євро - Єврокомісія розблокувала перед грудневим самітом лідерів ЄС. Попри це, у Будапешті політику Брюсселя вважають хибною.

Гергелі Гуляш, помічник премʼєр-міністра Угорщини:

Якщо хтось сумнівався в тому, що в Брюсселі править некоректна, лицемірна банда з подвійними стандартами, варто лише глянути на те, що відбувається в Польщі та на реакцію Брюсселя на це.

У Польщі новий уряд почав запроваджувати зміни, щоби виправити ситуацію. Дональд Туск узявся за реформу судової гілки влади та почав перезапуск державних медіа. Ці спроби тепер блокує президент Анджей Дуда, лояльний до колишнього уряду партії "Право і справедливість". Конфлікт вийшов на рівень конституційної суперечки.

Ірина Іванова, кореспондентка: