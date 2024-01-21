50 млрд євро для України: чи знайшов ЄС спосіб умовити Угорщину [ Редагувати ]
Знижки - в обмін на згоду. Брюссель шукає спосіб умовити Угорщину на перегляд довгострокового бюджету ЄС, який передбачає 50 мільярдів євро для України. Попередня спроба схвалити зміни зазнала невдачі. Угорський премʼєр Віктор Орбан заблокував це питання. Які пропозиції на столі? Розкаже Ірина Іванова.
Менше як два тижні залишається до позачергового саміту з фінансових питань у Брюсселі, а угорський премʼєр декларує незмінну позицію.
Віктор Орбан, премʼєр-міністр Угорщини:
Допомогти Україні треба так, щоб не нашкодити бюджету Євросоюзу. Віддати 50 мільярдів євро з бюджету на чотири роки вперед - це порушення суверенітету ЄС та національних інтересів. Ми не знаємо, що станеться в найближчий квартал, що вже казати про чотири роки.
Надати фінансування Україні без Угорщини - один із варіантів, які розглядають лідери ЄС. Утім на це піде більше часу, адже в деяких країнах виділення грошей доведеться проводити через парламент. Тому, як пише видання "Політіко", у Брюсселі не втрачають надії одностайно ухвалити зміни до кошторису. Серед пропозицій - надати Угорщині знижку на її щорічний внесок до бюджету Євросоюзу.
Зараз посадовці та дипломати розглядають можливість надання Угорщині фінансової допомоги без розморожування коштів, заблокованих за порушення принципу верховенства права та корупційні зловживання. Законодавчо цей процес складніший і спровокує гнів Європарламенту. Мова йде про надання Угорщині знижки на її щорічні внески, еквівалентної заблокованим коштам у пакеті допомоги для відновлення після пандемії ковіду.
Свого часу ЄС застосував проти Угорщини механізм фінансового покарання за недотримання демократичних норм. Країні заборонили виділення фінансування у рамках різних програм ЄС, зокрема, на відновлення після ковіду. Частину коштів - 10 мільярдів євро - Єврокомісія розблокувала перед грудневим самітом лідерів ЄС. Попри це, у Будапешті політику Брюсселя вважають хибною.
Гергелі Гуляш, помічник премʼєр-міністра Угорщини:
Якщо хтось сумнівався в тому, що в Брюсселі править некоректна, лицемірна банда з подвійними стандартами, варто лише глянути на те, що відбувається в Польщі та на реакцію Брюсселя на це.
У Польщі новий уряд почав запроваджувати зміни, щоби виправити ситуацію. Дональд Туск узявся за реформу судової гілки влади та почав перезапуск державних медіа. Ці спроби тепер блокує президент Анджей Дуда, лояльний до колишнього уряду партії "Право і справедливість". Конфлікт вийшов на рівень конституційної суперечки.
Ірина Іванова, кореспондентка:
У Брюсселі стежать за ситуацією і сподіваються, що президент Польщі не саботуватиме законодавчих змін, пише газета "Financial Times". Але на випадок, якщо блокада триватиме, Брюссель і Варшава шукають альтернативний спосіб розморозити кошти. Йдеться про понад 100 мільярдів євро, повідомляє видання. Напередодні у Варшаві побував єврокомісар із питань юстиції Дідьє Рейндерс - обговорював з міністрами виконання умов, які відкриють доступ до європейських грошей.
по темі
Проблема, що "гальмує" допомогу. Чому кордони й нелегали навіть дуже проукраїнським конгресменам не дають проголосувати за Україну? Чому це настільки принципово? Всі деталі, всі аргументи "за" і "проти" - далі.
Спікерка Парламенту Латвії побувала на деокупованих територіях Чернігівщини й на власні очі побачила катівні й зруйновані ворожими снарядами будинки, школи та дитсадки. Подробиці - в наступному матеріалі.
Які пріоритети визначила для себе ця держава та які плани має відносно України?
Як відроджується життя в одному з сіл Хмельницького району, де ворожі ракети й дрони зруйнували кілька сотень будинків - бачила Марічка Золота.
Наростити темпи виробництва оборонної індустрії закликають і лідери європейських держав. Зокрема, Франції. Про що просить президент Макрон виробників зброї, і з чим він приїде в Україну в лютому?