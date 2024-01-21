Крафтярі - ті, хто виробляє продукти в малих господарствах, часто-густо силами власної родини. Понад три десятки фермерів та малих виробників з різних громад приїхали до Полтави, щоби себе показати й на інших крафтярів подивитись. Репортаж Світлани Шекери.

У невеличкому фоє людей як у вулику. Біля кожного зі столиків можна і покуштувати, і поспілкуватися із тим, хто власноруч робить продукти. Приміром, ось ці ковбаси з Миргорода.

Це наша домашня класична смачна ковбаса, це м'ясо свинини, часник, перець, так, як і раніше, додаємо гілочки вишневі, щоб пахло. Шинки ми всі робимо вручну, я нарізаю їх всі ножами.

Пані Людмила робить ковбаси разом із чоловіком і кумом. М'ясо закуповують у сусідів, таких же дрібних виробників. Конкурувати із великими виробництвами важко, але свого поціновувача маленький бізнес вже має. Цьогоріч вдалося ще й розвинутися завдяки малим грантам від держави.

Людмила Шевченко, підприємиця:

Закупили обладнання, ми розширили за цей рік свій асортимент вареними ковбасами. Це люблять діти. Закупили обладнання для власного виробництва пельменів й вареників. Завдяки гранду ми закупили мініцех такий.

А пані Світлана власне поле засадила м'ятою та травами, з яких робить чаї, масла та мило.

Світлана Чуб, підприємиця:

В нас декілька сортів лаванди, чебрецю, шавлію, лофанту анісового, лавандину, мальву й інші трави. В нас замкнутий цикл виробництва. Посіяли, виростили, висушили, переробили, запакували.

Представили крафтовики і сири. Деякі з них треба витримувати у погребі до року.

Пані Олена в Гадячі із чоловіком тримає козину ферму, робить сири. Каже, коли розпочався ковід, ярмарки закрилися, не стало де продавати авторські сири, то й поголів'я скоротили. Тільки-но стали відновлюватися, почалася війна. Чоловік пішов на фронт, тепер Олена все робить сама.

Олена Товста, фермерка:

Ми знову скоротили поголів'я. І зараз у нас десь до 100 кіз.

І таким виробникам потрібна державна допомога, уважають експерти.

Петро Макаренко, завідувач кафедри економіки Полтавського державного аграрного університету:

Сьогодні вони виживають. А завтра, якщо ми будемо підтримувати крафтове виробництво, особливо, допустимо експортну продукцію, значить, якщо ми будемо брати допустимо з них тільки так сказати експертного мита і будемо значить давати дотації, то це буде продукція, яка буде розвиватися.

Ковбаси й сало, мед, сири й джеми - вже багато хто цінує і шукає для свого столу саме натуральну крафтову продукцію.

Марина Антонюк, відвідувачка фестивалю:

Тому що вона - в єдиному примірнику. Тому що вона зроблена руками людей. Люди вкладають свою душу, і вона насправді не схожа на щось інше.

Тож знайти шляхи підтримки крафтярів, зібрали в Полтаві й виробників, і представників влади та торговельних мереж.

Філіп Пронін, начальник Полтавської ОВА:

Щоб всі спільно зробили такі умови, щоб наші крафтярі розвивались, щоб вони змогли продавати свою продукцію не лише в області, за її межами, і сподіваємось навіть в інших країнах, тому спільно разом до економічної Перемоги.

Максимальний ефект, якого хочуть досягти організатори - щоб якнайбільше крафтових, натуральних продуктів з'явилося на полицях магазинів в усіх регіонах України.