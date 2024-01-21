Україну знову атакують "Шахедами" [ Редагувати ]
Увечері в неділю, 21 січня, російська федерація знову випустила безпілотники типу "Шахед" на територією України.
Про це свідчить карта повітряних тривог та Повітряні сили в Telegram.
Як повідомили у Повітряних силах, цього разу росіяни запустили безпілотники з півдня України. Станом на 21:45 повітряну тривогу вже оголошено у Херсонській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.
Увага! Херсонська, Миколаївська, Дніпропетровська області - загроза застосування ударних БпЛА!
Карта повітряних тривог станом на 22:40 виглядає так:
Раніше ми писали про те, що окупанти обстріляли Курахове з "Градів".
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