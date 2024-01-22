Україна сьогодні відзначає День Соборності. 105 років тому Українська та Західноукраїнська Народні Республіки об'єдналися. У Львові з цієї нагоди встановили рекорд. Біля оперного театру в неділю розгорнули 20-метровий синьо-жовтий стяг. Усе бачила Христина Гашенко.

У Львові напередодні Дня Соборності у центрі міста місцеві жителі встановили рекорд України. 20-метровий синьо-жовтий стяг із підписами військових та дітей розгорнули біля оперного театру. На полотні національних кольорів побажання перемоги та слова вдячності за захист України. Подробиці у сюжеті Христини Гашенко.

20-метровий синьо-жовтий стяг центром Львова несуть школярі та вихованці військового ліцею імені Героїв Крут.

Вероніка, учасниця заходу:

Ми вважаємо, що для кожного українця важливо понести прапор, і тим більше у цей час, коли йде війна, потрібно якось докладатися.

Андрій, учасник заходу (військовий):

В час повномасштабної війни - це дуже важливо. Потрібно проявляти свій патріотизм.

Цей стяг майже увесь розписаний побажаннями перемоги та подяками захисникам. На синьому полотні свої підписи залишали діти. На жовтому - військові. Майже рік прапор мандрував Львівщиною та фронтом.

Стефанія Хомʼяк, співорганізатор акції:

Ми кожен раз возили цей прапор, все більше і більше цей прапор набирав популярності, і коли військових зібралося більше ніж 30 бригад, це не 30 військових, а 30 бригад по Україні - це дуже багато, насправді там більше підписів є, самі військові сказали, що це надзвичайно сильний прапор.

Відтак цей стяг став рекордом України як найбільший із побажаннями дітей та військових із лінії фронту.

У кількості підписів школярів 1300 та кількість підписів військових 148. Офіційно рекорд України встановлено.

Український стяг у Львові розгорнули напередодні Дня Соборності. 22 січня 105 років тому став днем проголошення Акта Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки.

Уляна Войтович-Левицька, жителька Львова:

2 частини країни, які історично так склалося, що були розділені, вони повідомили усьому світу про те, що вони одна країна, і вони мають вести спільну політику разом. На жаль, не було реалізовано, багато обставин цьому посприяло, і одна із цих обставин - це внутрішні непорозуміння між українцями, які й зараз нам дуже заважають.

Одним із наймасштабніших заходів до дня Злуки став у 1990-му символічний ланцюг єдності. Тоді, за неофіційними даними, участь в "живому ланцюзі" від Києва до Львова, а далі до Івано-Франківська та Тернополя взяли участь до п'яти мільйонів людей. Серед них був львівський художник Іван Біда.

Ірина Климович, співорганізатор заходу:

Нам дуже важливо зберегти свою ідентичність, говорити про Україну, про її традиції, про нас, кожен Божий день, і в таких умовах виховувати наших патріотів. Патріотами не народжуються, ними стають.

Рекордний 20-метровий прапор як символ єднання та підтримки волонтери вирішили зберігати у Львові. На українському стязі залишити свої побажання зможе малеча в одному із музеїв міста - "Будинку воїна".