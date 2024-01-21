Головний конкурент Трампа від республіканців знявся з виборів у США [ Редагувати ]
Головний конкурент Дональда Трампа від республіканців Рон ДеСантіс зняв свою кандидатуру з президентських виборів у США.
Про це повідомляє CNN.
За його словами, у його кампанії немає чіткого шляху до президентського успіху.
Якби я міг щось зробити для сприятливого результату, більше зупинок, більше інтерв'ю, я б зробив це, але я не можу просити наших прихильників добровільно витрачати свій час і жертвувати свої ресурси, якщо у нас немає чіткого шляху до перемоги. Відповідно, сьогодні я припиняю свою кампанію.
При цьому він підтримав колишнього президента Дональда Трампа в президентських перегонах.
Я пишаюся тим, що виконав 100 % своїх обіцянок і не збираюся зупинятися на досягнутому. Мені ясно, що більшість виборців республіканських праймеріз хочуть дати Дональду Трампу ще один шанс. ... Хоча у мене були розбіжності з Дональдом Трампом, він перевершує нинішнього президента Джо Байдена. Це очевидно.
Раніше в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" політичний та громадський діяч США Юрій Рашкін розповів про те, що ховається за фразою Дональда Трампа про можливість закінчити війну в Україні за 24 години.
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