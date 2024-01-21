Довбик оформив хет-трик за 6 хвилин [ Редагувати ]
В напруженому протистоянні 21-го туру чемпіонату Іспанії форвард збірної України Артем Довбик, виступаючи у футболці "Жирони", вразив ворота "Севільї" тричі протягом першого тайму гри.
Про це свідчить протокол поєдинку.
Нервіонці провели швидкий м'яч зусиллями Ромеро, який відкрив рахунок уже на 10-й хвилині. Утім, каталонці не знітилися і відповіли трьома голами в наступні десять.
Роль лідера на себе взяв Довбик. На 13-й Савіо прорвався до лінії поля ліворуч і виконав навіс на дальню стійку. Там найспритнішим виявився українець і головою спрямував м'яч за лінію.
Ще за дві хвилини "Жирона" вже була попереду. Господарям поля вдалася контратака – Савіо продерся лівим флангом і прокинув далі на Порту, а той віддав правіше на вільного Довбика. Нападник технічно пробив повз голкіпера.
А на 19-й хвилині український форвард забив третій м'яч. Він отримав передачу з глибини на чужій половині та трохи просунувся вперед. Перед лінією штрафного Довбик вирішив бити та поцілив під ближню стійку – 3:1.
Вдалий перший тайм дозволив Довбику наздогнати хавбека мадридського "Реала" Джуда Беллінгема на чолі списку голеадорів Ла Ліги. Тепер в обох виконавців по 14 м'ячів. Українець додав до них ще 5 результативних передач.
Нагадаємо, наприкінці грудня "Реал Мадрид" продовжив контракт з Карло Анчелоттідо 2026 року.
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