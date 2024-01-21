У ЗСУ зробили заяву щодо обстрілу Донецька [ Редагувати ]
Українські військові у Збройних силах відреагували на заяви росіян щодо обстрілу ринку в тимчасово окупованому росіянами Донецьку. Зазначається, що українські військові відкидають свою причетність до цих ударів. Інформацію надано об'єднаним пресцентром Сил оборони Таврійського напрямку.
Так, зазначається, що сили, які перебувають у підпорядкуванні ОСУВ Таврія, "у цьому випадку бойової роботи засобами ураження не вели".
Зазначимо, що ОСУВ відповідає, зокрема, за Мар'їнський та Авдіївський напрямки, що неподалік окупованого Донецька.
Донецьк - це Україна! Росії доведеться відповідати за відібрані життя українців.
Раніше ми писали про те, що окупанти обстріляли Курахове з "Градів".
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