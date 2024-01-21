Українські військові у Збройних силах відреагували на заяви росіян щодо обстрілу ринку в тимчасово окупованому росіянами Донецьку. Зазначається, що українські військові відкидають свою причетність до цих ударів. Інформацію надано об'єднаним пресцентром Сил оборони Таврійського напрямку.

Так, зазначається, що сили, які перебувають у підпорядкуванні ОСУВ Таврія, "у цьому випадку бойової роботи засобами ураження не вели".

Зазначимо, що ОСУВ відповідає, зокрема, за Мар'їнський та Авдіївський напрямки, що неподалік окупованого Донецька.

Донецьк - це Україна! Росії доведеться відповідати за відібрані життя українців.

Раніше ми писали про те, що окупанти обстріляли Курахове з "Градів".