Черги охочих здати кров - щодня шикуються у Чернівцях. Але в місцевому центрі крові кажуть - завдяки новому потужному обладнанню можна переробити вдвічі більше матеріалів. Про те, яка саме кров потрібна та скільки - дізналася Ольга Лучек.

Уляна вдруге в житті здає кров. До процедури, каже, ретельно підготувалася: витримала дієту і добре відпочила. Жінку оглядає терапевт. Усі показники - в нормі. Перед забором крові - легкий сніданок: чай із печивом.

Уляна Легусова, директор ліцею:

Ми всі під Богом ходимо і можемо опинитися в любій ситуації, коли така потреба виникне, а зараз тим більше коли розуміємо, що є поранені, є хлопці, котрі лежать в наших госпіталях, і коли ми можемо хоч чимось допомогти кожен на своєму місці, то звичайно, що треба це робити.

Жінка розповідає - у донорстві важливо слідкувати за своїм самопочуттям, відмовитися від шкідливих звичок, добре висипатися. Бо кожного охочого здати кров ретельно обстежують лікарі. За найменших відхилень від норми людину можуть не допустити до процедури

Анжеліка Каланча, генеральний директор КНП "Чернівецький обласний центр служби крові":

Може здавати кров людина, яка віком від 18 років, яка себе добре почуває, перед тим добре відпочила, набралася сил, енергійна, не втомлена, не змучена, перед тим добре поспати, відпочити, і з гарним настроєм приходити, і здавати кров. Звичайно, є елемент дієти, не вживати жирну їжу, алкоголь та медикаменти.

Для Віталія - це вже четверта донація, а от його дружина наважилася на процедуру вперше. Чоловік і жінка розуміють - це найменше, що вони можуть зробити для бійців на фронті.

Віталій та Олена, жителі Чернівців:

- В мене в традицію ввійшло, тобто плюс коли здаю завжди дзвонять, що потрібні донори для крові, і немає нічого там зазорного, щоб прийти й здати, хоч чимось помогти якщо потрібно. - Тим більше зараз є потреба в усіх групах крові, тому я думаю зараз це важливо і потрібно.

Ось такий пакетик, що містить 450 мілілітрів крові, може врятувати життя щонайменше трьох людей, кажуть лікарі. Всю зібрану кров вони ділять на компоненти та консервують. У роботі медикам допомагають ось такі потужні центрифуги, біохімічний та гематологічний аналізатори. Це дає змогу працівникам центру крові опрацьовувати вдвічі більше матеріалу.

Анжеліка Каланча, генеральний директор КНП "Чернівецький обласний центр служби крові":

Наразі ми отримали значну кількість обладнання, яка прискорила процес заготівлі та тестування донорської крові. Це дуже позитивно впливає на весь наш робочий процес, на якість, і звичайно, для донорів - це швидко, можна прийти здати кров і в великій кількості.

Потреба в донорах є завжди, наголошують медики. Запаси крові в умовах війни треба постійно поповнювати.

Анжеліка Каланча, генеральний директор КНП "Чернівецький обласний центр служби крові":

Прохання до всіх - особливо перша негативна, користуючись нагодою хочу звернутися до всіх, хто має цінну групу крові першу негативну, приходьте здавайте кров, адже ви є носієм універсальної групи крові, котру можна переливати всім.

Втім це не значить, що зараз потрібні виключно ті донори, що мають цінну групу крові, зазначають медики. У центрах крові очікують усіх, хто прагне допомогти пораненим, а відтак - врятувати чиєсь життя.