Росіяни атакували Україну дронами Shahed [ Редагувати ]
Минулої ночі ворог атакував територію України дронами-камікадзе Shahed із району Приморсько-Ахтарськ (рф).
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
"У ніч на 22 січня 2024 року ворог атакував 8-ма ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" із району російського міста Приморсько-Ахтарськ. Усі вісім "Шахедів" знищено зенітними ракетними підрозділами та мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України", - йдеться у повідомленні.
Протиповітряна оборона працювала у межах:
- Миколаївської;
- Херсонської;
- Дніпропетровської;
- Кіровоградської областей.
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