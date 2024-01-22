Сьогодні в Україні буде без опадів. А температура повітря вдень максимально опуститься до -6 градусів.

"Температура вдень 1-6° морозу, у південних та західних областях близько 0°", - йдеться в повідомленні.

Що стосується опадів, то їх не буде, очікується лише мінлива хмарність.

"Мінлива хмарність. Без опадів. У північно-східній частині вночі та вранці місцями туман. На дорогах України, окрім південних областей, ожеледиця", - додали синоптики.

Вітер у східних та південних областях північно-східний, 5-10 м/с, на решті території південний 7-12 м/с, у західних та північних областях вдень місцями пориви 15-18 м/с.