Міністерство оборони України розділило формування політики закупівель та її виконання, і таким чином перейшло на стандарти Північноатлантичного союзу (НАТО).

Про це заявив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков під час зустрічі з політичним радником Посольства США в Києві Крістіаном Муром.

В структурі відомства утворений Департамент політики закупівель, що відповідає за формування політики закупівель. Безпосередньо закупівлі передані окремим агенціям – "Державному оператору тилу" й "Агенції оборонних закупівель".

Дмитро Кліменков наголосив, що Міноборони працює над тим, щоб наблизити взаємосумісність із Північноатлантичним альянсом в питаннях організації закупівель, бюджетного процесу, доброчесності та інституціях.

"Співпраця з країнами НАТО – це унікальна можливість залучити передовий військовий досвід та інтегрувати його в нашу власну оборонну систему. Ми прагнемо до вдосконалення стандартів та підвищення кваліфікації наших військовослужбовців, а також до зміцнення оборонної потужності країни", - розповів заступник міністра оборони України.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда висловив думку, що Україна не може стати членом НАТО під час воєнного конфлікту, але повинна отримати запрошення до Альянсу та розпочати процес вступу.