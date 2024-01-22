Президент України Володимир Зеленський 22 січня внесе в Раду законопроект про множинне громадянство.

"Сьогодні я вношу у Верховну раду України ключовий законопроєкт, який дасть змогу ухвалити комплексні зміни до законодавства та запровадити інститут множинного громадянства", - заявив він.

За словами Зеленського, це дасть змогу мати українське громадянство всім етнічним українцям та їхнім нащадкам із різних країн світу, окрім громадян росії.

"Всі, хто в періоди різних хвиль еміграції вимушено залишив рідну землю, опинившись у Європі, США, Канаді, країнах Азії, Латинської Америки. Всі, хто допомагає нам попри сотні й тисячі кілометрів від рідної землі. Іноземні добровольці, які стали на захист України, усі, хто воює за свободу України, як за рідну Батьківщину. І Україна стане для них такою", - додав президент.