Зеленський вносить до Ради законопроект про множинне громадянство [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський 22 січня внесе в Раду законопроект про множинне громадянство.
"Сьогодні я вношу у Верховну раду України ключовий законопроєкт, який дасть змогу ухвалити комплексні зміни до законодавства та запровадити інститут множинного громадянства", - заявив він.
За словами Зеленського, це дасть змогу мати українське громадянство всім етнічним українцям та їхнім нащадкам із різних країн світу, окрім громадян росії.
"Всі, хто в періоди різних хвиль еміграції вимушено залишив рідну землю, опинившись у Європі, США, Канаді, країнах Азії, Латинської Америки. Всі, хто допомагає нам попри сотні й тисячі кілометрів від рідної землі. Іноземні добровольці, які стали на захист України, усі, хто воює за свободу України, як за рідну Батьківщину. І Україна стане для них такою", - додав президент.
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