Усі майбутні випускники вже повноцінно почали готуватись до вступу у вищий навчальний заклад. У 2024 році абітурієнти вступатимуть до вишів України за результатами національного мультипредметного тесту. Він міститиме вже не 3, а 4 предмети. Про усі зміни у вступній кампанії - у матеріалі "Подробиць".

Як відбуватиметься вступна кампанія 2024 року

Обов'язковими предметами на НМТ-2024 будуть:

українська мова;

математика;

історія України.

Один предмет вступник обиратиме з переліку таких предметів:

українська література;

географія;

біологія;

фізика;

хімія;

англійська, німецька, французька, іспанська мова.

Вступники на мистецькі та спортивні спеціальності повинні не лише пройти творчий конкурс, а також складати НМТ.

У 2024 році під час вступу також можна подати результати НМТ 2022 або 2023 року, ЗНО 2021 років чи матурального іспиту.

Усі вступники цього року братимуть участь у конкурсному відборі з використанням однакового розрахунку конкурсного бала.

Скільки балів треба набрати для вступу

Для того, аби взяти участь у конкурсному відборі на бюджетні місця, треба набрати не менше ніж 130 конкурсних балів (для дітей загиблих Героїв ця умова не застосовуватиметься).

Конкурсний бал для вступу не може бути меншим ніж 150 балів для вступу на такі спеціальності:

Право;

Публічне управління та адміністрування;

Міжнародні відносини;

Фармація, промислова фармація;

Стоматологія;

Медицина;

Педіатрія.

Для розрахунку конкурсного бала абітурієнтів використовуватимуть вагові коефіцієнти предметів НМТ. Їх збережуть з 2023 року.

Чи застосовуватимуть коефіцієнти та пільги

У вступній кампанії 2024 року не планують використовувати середні бали раніше здобутих документів про освіту та сільський коефіцієнт. Але використовуватимуть регіональний та галузевий коефіцієнти.

У 2024 році також збережуть пільги та пільгові категорії, зокрема для жителів ТОТ.