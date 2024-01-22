Сина Гринкевича затримали в Одесі [ Редагувати ]
Сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича затримали. Це сталося в Одесі.
Про це повідомив генпрокурор Андрій Костін під час брифінгу.
"При спробі перетину кордону затримано п’ятого учасника злочинної організації, яка поставила для ЗСУ неякісний одяг на 1 млрд грн", - заявив Костін.
Як розповів генпрокурор під час брифінгу, затримання сталося сьогодні в Одесі о 6:50 ранку при спробі Романа Гринкевича виїхати за кордон.
За даними слідства, підозрюваний виїхав до Одеси орієнтовно 17 січня і з того часу готувався перетнути державний кордон та виїхати за межі країни. 19 січня за клопотанням прокурорів суд надав дозвіл на його затримання.
Наразі вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу. Інші четверо підозрюваних перебувають під вартою.
Також відомо, що сину Гринкевича сьогодні оберуть запобіжний захід. Про це повідомив директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов. За його словами, син бізнесмена сьогодні буде доставлений до суду з метою обрання заходу.
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