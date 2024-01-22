На Чернігівщині згорів заміський будинок власника Concorde Capital Мазепи (фото) [ Редагувати ]
У ніч на 22 січня в селі Картовецьке Чернігівської області згорів заміський будинок бізнесмена Ігоря Мазепи, якого затримали за підозрою в махінаціях з землями Київської ГЕС. Про це повідомляє "Лівий берег".
Причини пожежі встановлюються, будинок був обладнаний системами спостереження.
За попередніми даними, ніхто не постраждав.
Нагадаємо, 18 січня на об'єктах Cocorde Capital почалися обшуки.
Самого Ігоря Мазепу затримали на україно-польському кордоні під час спроби поїхати Всесвітній економічний форум у Давосі.
За даними слідства, бізнесмен, використовуючи корупційні зв’язки у державних органах, незаконно заволодів 7 га земель водного фонду, на яких розташовані гідротехнічні споруди Київської ГЕС.
Зліва будинок до пожежі
19 січня Мазепі обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю застави в 300 млн грн.
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