У Лимані нацгвардієць розстріляв чотирьох людей, у тому числі двох поліцейських [ Редагувати ]
У Лимані на Донеччині нацгвардієць розстріляв чотирьох людей - двох жінок і двох поліцейських, які приїхали на виклик. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.
Вранці 21 січня 2024 року у місті Лиман слідчо-оперативну групу поліцейських викликала місцева мешканка через конфлікт з військовослужбовцем.
Через певний час з поліцейськими, які виїхали на виклик, зник зв’язок, і о 8 ранку на місце події поїхала інша група. На місці трагедії правоохоронці виявили тіла двох своїх колег з вогнепальними пораненнями та тіла двох цивільних жінок - пенсіонерки та її дочки.
По гарячих слідах правоохоронці затримали військовослужбовця Нацгвардії за підозрою в умисному вбивстві (ст. 115 КК України). Триває досудове розслідування триває. Призначено низку відповідних експертиз.
У донецьких пабліках місцеві мешканці діляться подробиці масового вбивства. Люди пишуть, що причина конфлікту - алкоголь. Жінки гнали самогон і задирали ціни, через що посварилися з військовим, який повернувся з "нуля".
по темі
Криворізькі поліцейські затримали трьох підлітків, які забили до смерті та пограбували свого знайомого
Під час конфлікту сержант кілька разів вистрілив у заступника командира роти з автомата АК-74. Практично одразу після цього сержант з того ж автомата вистрілив собі в голову
У Києві у власній квартирі знайшли мертвою колишню заступницю генерального прокурора України Ольгу Михайлівну Колінько, а її доньку Ярославу - в квартирі поруч
На Одещини затримали 14-річну дівчину, яка вдарила ножем і підпалила подругу
У Києві правоохоронці затримали серійного вбивцю, якого шукали по всій країні ще з минулого року. На його рахунку - понад 10 вбивств по всій Україні. Остання його жертва - жінка у Голосіївському районі Києва 2 січня