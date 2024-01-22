У Лимані на Донеччині нацгвардієць розстріляв чотирьох людей - двох жінок і двох поліцейських, які приїхали на виклик. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Вранці 21 січня 2024 року у місті Лиман слідчо-оперативну групу поліцейських викликала місцева мешканка через конфлікт з військовослужбовцем.

Через певний час з поліцейськими, які виїхали на виклик, зник зв’язок, і о 8 ранку на місце події поїхала інша група. На місці трагедії правоохоронці виявили тіла двох своїх колег з вогнепальними пораненнями та тіла двох цивільних жінок - пенсіонерки та її дочки.

По гарячих слідах правоохоронці затримали військовослужбовця Нацгвардії за підозрою в умисному вбивстві (ст. 115 КК України). Триває досудове розслідування триває. Призначено низку відповідних експертиз.

У донецьких пабліках місцеві мешканці діляться подробиці масового вбивства. Люди пишуть, що причина конфлікту - алкоголь. Жінки гнали самогон і задирали ціни, через що посварилися з військовим, який повернувся з "нуля".