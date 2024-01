Вперше в історії дві тенісистки з України вийшли у чвертьфінал турніру серії Grand Slam в одиночній сітці - це національний рекорд.

До 1/4 фіналу на Australian Open-2024 пробилися Марта Костюк та Даяна Ястремська.

Марта Костюк напередодні завдала поразки безпрапорній Марії Тимофєєвій - 6:2; 6:1. На все про все Марті вистачило 76 хвилин.

Даяна Ястремська вибила з турніру 18-ту сіяну безпрапорну Вікторію Азаренку - 7:6 (8:6); 6:4.

У першій партії одеситка відіграла два сет-боли на подачі суперниці у 12-му геймі, а на тай-брейку з другої спроби реалізувала свою перевагу. У другій поступалася - 0:3, однак після цього виграла чотири гейми поспіль - 5:3.

Еліна Світоліна не змогла завершити матч четвертого кола на Відкритому чемпіонаті Австралії проти 19-річної чешки Лінди Носкової.

Наша співвітчизниця поступалася у першому сеті - 0:3 й викликала на корт лікаря. Після медичного тайм-ауту Світоліна знялася через травму спини.

A sad end to the action on MCA as Elina Svitolina retires with injury at 0-3.



Linda Noskova advances to the quarterfinals.



Speedy recovery, Elina 💙#AusOpen pic.twitter.com/mFcJuu7GAX