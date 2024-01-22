До журі Нацвідбору "Євробачення" обрали Данилка, Джамалу та Танчинця [ Редагувати ]
Шоумен Андрій Данилко, співачка Джамала та лідер гурту "Без обмежень" Сергій Танчинець перемогли у голосуванні за журі Нацвідбору на "Євробачення 2024", яке провели у застосунку "Дія".
Кожному із цих артистів мовник запропонує підписати контракт на участь у конкурсі, який відбудеться 3 лютого. Про це повідомляється на сайті "Євробачення".
Лідерами голосування стали:
- народний артист України й творець сценічного образу VERKA SERDUCHKA Андрій Данилко (43,79%),
- переможниця Євробачення-2016 Джамала (23,62%)
- фронтмен гурту "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" (12,42%) - Сергій Танчинець.
Загалом в опитуванні взяли участь 720 841 українець. У фіналі Національного відбору зіркова трійка журі разом з глядачами обере представника України на Євробаченні-2024.
Конкурс відбудеться у форматі телевізійного концерту, проте місце його проведення не називається з метою безпеки.
Його ведучими стануть шоумен Тимур Мірошниченко, фронтвумен The Hardkiss Юлія Саніна та стендап-комік Василь Байдак.
Як і у попередні роки, представника України на "Євробаченні-2024" визначать за результатами голосування журі та глядачів. Трансляція передшоу Національного відбору розпочнеться 3 лютого о 17:30, фіналу - о 18:00.
За результатами жеребкування, у фіналі Нацвідбору учасники виступатимуть у такому порядку: YAKTAK, INGRET, NAZVA, ANKA, Drevo, alyona alyona & Jerry Heil, MÉLOVIN, SKYLERR, Ziferblat, YAGODY, NAHABA.
Пісенний конкурс "Євробачення" відбудеться у травні 2024 року у Швеції. Півфінали відбудуться 7 та 9 травня, а гранд-фінал - 11 травня.
по темі
11 січня, "Суспільне" визначило порядок виступів фіналістів Національного відбору на "Євробачення-2024"
Організатори нацвідбору на "Євробачення-2024" оголосили, що цьогоріч конкурс вестимуть три зірки
У травні 2024 року заплановано проведення наймасштабнішого пісенного конкурсу "Євробачення-2024"
Народна артистка України Світлана Білоножко поділилася деталями про останні дні свого чоловіка, Віталія Білоножка, який помер 9 січня у віці 70 років
Українська співачка Євгенія Власова, яка через війну тривалий час перебувала за кордоном, повернулася додому
Раніше неповнолітніх, які порушили закон про перегляд закордонного контенту, відправляли до молодіжних трудових таборів не більше ніж на п'ять років. Але в 2020 році у КНДР ухвалили закон, за яким перегляд південнокорейського контенту карається стратою