Шоумен Андрій Данилко, співачка Джамала та лідер гурту "Без обмежень" Сергій Танчинець перемогли у голосуванні за журі Нацвідбору на "Євробачення 2024", яке провели у застосунку "Дія".

Кожному із цих артистів мовник запропонує підписати контракт на участь у конкурсі, який відбудеться 3 лютого. Про це повідомляється на сайті "Євробачення".

Лідерами голосування стали:

народний артист України й творець сценічного образу VERKA SERDUCHKA Андрій Данилко (43,79%),

переможниця Євробачення-2016 Джамала (23,62%)

фронтмен гурту "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" (12,42%) - Сергій Танчинець.

Загалом в опитуванні взяли участь 720 841 українець. У фіналі Національного відбору зіркова трійка журі разом з глядачами обере представника України на Євробаченні-2024.

Конкурс відбудеться у форматі телевізійного концерту, проте місце його проведення не називається з метою безпеки.

Його ведучими стануть шоумен Тимур Мірошниченко, фронтвумен The Hardkiss Юлія Саніна та стендап-комік Василь Байдак.

Як і у попередні роки, представника України на "Євробаченні-2024" визначать за результатами голосування журі та глядачів. Трансляція передшоу Національного відбору розпочнеться 3 лютого о 17:30, фіналу - о 18:00.

За результатами жеребкування, у фіналі Нацвідбору учасники виступатимуть у такому порядку: YAKTAK, INGRET, NAZVA, ANKA, Drevo, alyona alyona & Jerry Heil, MÉLOVIN, SKYLERR, Ziferblat, YAGODY, NAHABA.

Пісенний конкурс "Євробачення" відбудеться у травні 2024 року у Швеції. Півфінали відбудуться 7 та 9 травня, а гранд-фінал - 11 травня.