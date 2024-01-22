На блокпосту в Мелітополі кадирівці побили російських військових (відео) [ Редагувати ]
Z-блогери повідомили про бійку бійців "Восток-Ахмат" з російськими військовими на блокпосту на території окупованої Запорізької області.
На відео - військовий зупинив Mercedes "Ахмату" і вимагав показати бойове розпорядження. На документі не було терміну дії.
Після слів про те, що такі папери немає юридичної сили, чеченські бійці "Ахмату" вискочили з машини, пересмикнули затвор і вдарили перевіряльника. Коли саме знято відео, невідомо. Ймовірно, кадри зробили на блокпосту в Мелітополі поряд із ТЦ "Квартал".
За непідтвердженими даними, у конфлікті брав участь командир батальйону "Восток-Ахмат" Ваха Хамбулатов (якого Рамзан Кадиров називає "дорогим братом").
Після публікації відео Z-воєнкори назвали те, що відбулося свавіллям, а російський блогер-доброволець з позивним "Тринадцятий" заявив, що "коли у ваш бік йде вахабіт з пістолетом або автоматом, то треба зняти свій автомат з запобіжника і розрядити його в негарну, бородату пику".
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