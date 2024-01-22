Україна має віддати росії частину території для припинення вторгнення - прем'єр Словаччини [ Редагувати ]
Для України єдиним способом припинити російську збройну агресію є поступитися росії частиною своєї території. Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо в інтерв'ю місцевому Radio Slovensko.
Має бути якийсь компроміс. Чого вони очікують, що росіяни підуть з Криму, Донбасу та Луганська? Це нереально.
Раніше Роберт Фіцо заявив, що на зустрічі 24 січня з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем заявить про відмову підтримувати вступ України до НАТО.
Фіцо також переконаний, що Україна "не є незалежною та суверенною країною", тому що "перебуває під повним впливом та контролем США". Він також назвав Україну "однією з найкорумпованіших країн у світі".
Я скажу йому, що проти членства України в НАТО і я накладу на нього вето. Це просто стане основою для третьої світової війни, не більше того... Я засвідчу, що він не отримає жодної зброї від уряду Словаччини.
Роберт Фіцо очолив уряд Словаччини у жовтні. Він і прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступили проти нового пакету допомоги Україні у розмірі 50 млрд євро, які виділяються з фонду ЄС, внаслідок чого виділення коштів так і не було погоджено. На початку листопада уряд Словаччини також заблокував передачу Києву 40,3 млн євро військової допомоги.
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