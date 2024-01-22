"Є новий польський оборонний пакет": Зеленський провів переговори з Туском (відео) [ Редагувати ]
Польща виділила Україїні новий оборонний пакет для відбиття російської агресії. Про це президент України Володимир Зеленський заявив після зустрічі у Києві з новим премʼєр-міністром Польщі Дональдом Туском. Зеленський назвав переговори "дуже продуктивними".
Сьогодні з паном Премʼєр-міністром Дональдом Туском провели дуже продуктивні переговори. Щодо всіх аспектів наших двосторонніх відносин.
Є новий польський оборонний пакет. Ми цінуємо таку незмінну допомогу. Є нова форма нашої взаємодії заради більшого масштабу закупівель зброї для українських потреб – це польський кредит для України.
Обговорили сьогодні з паном Премʼєр-міністром і можливості майбутнього спільного виробництва зброї. Дякую за підтримку України!
Today, we had very productive talks in Kyiv with @DonaldTusk about all aspects of Ukrainian-Polish bilateral relations.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 22, 2024
We appreciate Poland's unwavering support and the new military aid package for Ukraine, as well as a new form of cooperation aimed at larger-scale arms… pic.twitter.com/m5QCm67acD
Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський та президент Польщі Анджей Дуда зустрілися в кулуарах Всесвітнього економічного форуму у Давосі.
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