Польща виділила Україїні новий оборонний пакет для відбиття російської агресії. Про це президент України Володимир Зеленський заявив після зустрічі у Києві з новим премʼєр-міністром Польщі Дональдом Туском. Зеленський назвав переговори "дуже продуктивними".

Сьогодні з паном Премʼєр-міністром Дональдом Туском провели дуже продуктивні переговори. Щодо всіх аспектів наших двосторонніх відносин.

Є новий польський оборонний пакет. Ми цінуємо таку незмінну допомогу. Є нова форма нашої взаємодії заради більшого масштабу закупівель зброї для українських потреб – це польський кредит для України. Обговорили сьогодні з паном Премʼєр-міністром і можливості майбутнього спільного виробництва зброї. Дякую за підтримку України!

Today, we had very productive talks in Kyiv with @DonaldTusk about all aspects of Ukrainian-Polish bilateral relations.



We appreciate Poland's unwavering support and the new military aid package for Ukraine, as well as a new form of cooperation aimed at larger-scale arms… pic.twitter.com/m5QCm67acD — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 22, 2024

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський та президент Польщі Анджей Дуда зустрілися в кулуарах Всесвітнього економічного форуму у Давосі.