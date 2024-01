Польща виділила Україїні новий оборонний пакет для відбиття російської агресії. Про це президент України Володимир Зеленський заявив після зустрічі у Києві з новим премʼєр-міністром Польщі Дональдом Туском. Зеленський назвав переговори "дуже продуктивними".

Today, we had very productive talks in Kyiv with @DonaldTusk about all aspects of Ukrainian-Polish bilateral relations.



We appreciate Poland's unwavering support and the new military aid package for Ukraine, as well as a new form of cooperation aimed at larger-scale arms…