Австралія призупинила видачу "золотих віз" [ Редагувати ]
Австралія призупинила прийом заявок на отримання "золотих віз" - їх видавали людям, які інвестували в країну понад 5 млн австралійських доларів ($3,3 млн США). Про це повідомляє Bloomberg.
Влада пояснила рішення зміною міграційної політики для залучення більш кваліфікованих мігрантів. Міністр внутрішніх справ та кібербезпеки Австралії Клер О`Ніл заявила:
Впродовж багатьох років було очевидно, що ця віза не забезпечує країну та економіку тим, що нам необхідно від міграційної системи.
Міністр додала, що зараз візовою програмою часто користуються люди похилого віку, щоб влаштуватися в Австралії та вийти в країні на пенсію. Уряд планує сфокусуватися на залученні кваліфікованих фахівців, які заповнять порожні ніші в економіці.
З червня 2022 року до червня 2023 року до Зеленого континенту переїхали понад 500 тис. осіб. У грудні уряд Австралії опублікував стратегію зниження кількості прибульців для життя на постійній основі до рівня 2019 року. Серед варіантів нової політики - боротьба зі зловживанням студентськими візами.
Нагадаємо, у вересні 2022 року Австралія вперше за десятиліття збільшила квоту для мігрантів, які приїжджають до країни на постійній основі. Тепер це число складає 195 тис. осіб - на 35 тис. більше, ніж у попередні роки.
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