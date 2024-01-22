Великий клієнт з України замовив партію китайських дронів-камікадзе XHZ-50. Про це пише видання Viсe.

БПЛА XHZ-50 зовні дуже схожий на іранський Shahed-136 і рекламується як дрон для картографування на китайському маркетплейсі Alibaba.

Насправді це дрон-камікадзе, виготовлений китайською компанією Sunlipo за індивідуальним замовленням для "великого клієнта в Україні".

Китайський "шахед" може нести до 50 кг корисного навантаження. Він працює на бензині, його швидкість - 155-180 км/год, він може підніматися на висоту до 4300 метрів, дальність польоту - 540-1000 км. Ціна - $57 000.

Компанія Sunlipo, яка виробляла дрони, прибрала можливість його купівлі через маркетплейс, оскільки Китай заборонив продаж безпілотників до росії та України.

Нагадаємо, у квітні 2022 року найбільший світовий виробник споживчих дронів китайська компанія Da-Jiang Innovations (DJI) припинила роботу в росії та в Україні. У компанії пояснили таке рішення "переоцінкою вимог відповідності ринку".

Наприкінці липня 2023 року Китай обмежив експорт безпілотників і комплектуючих на два роки.